Дмитриев день 8 ноября: приметы, суеверия, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 8 ноября в истории, что нельзя делать в Дмитриев день

Что нельзя делать в Дмитриев день 8 ноября. Фото: pixabay

8 ноября - 281-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 84 дня. Именины - Василий, Антон, Афанасий, Дмитрий, Марк, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Таисия. В Украине отмечают День юриста.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 8 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 ноября.

Какой православный праздник 8 ноября – что нельзя делать

8 ноября в церкви православные почитают память святого Дмитрия Солунского, который также известен под прозвищем Мироточец. Известно, что жил он во времена правления императора Диоклетиана. В житии его сказано, что родители Димитрия изначально были тайными христианами, а потому, после рождения Дмитрия сразу же его крестили в домовой церкви, а потом старались воспитывать в благочестии и вере.

В народе ранее было принято 8 ноября пить пиво. Работать 8 ноября не позволялось. Старались справить все свадьбы до наступления дня Дмитрия Солунского. После 8 ноября делается перерыв до зимнего мясоеда.

В Дмитриев день 8 ноября нужно пойти в храм и поставить свечку за упокой родственников, друзей и близких, после того, как проведаете могилы, где служат панихиду. А потом нужно прийти домой и помянуть мертвых блинами и медом. Первый блин мажут маслом с медом и кладут на тарелку со словами: "Помяни, Боженька, честных родных". Этот первый блин есть нельзя, он для родственников, которые уже покинули этот мир и сегодня посещают свой дом.

Народные приметы на Дмитриев день 8 ноября

Оттепель наступила 8 ноября – зима будет теплой и мокрой.

Пошел снег на Дмитриев день – Пасха тоже будет со снегом.

На Дмитрия снег лежит – примета, что весна поздней будет.

Иней утром 8 ноября виден – зимой будет очень много снега.

Туман предвещает оттепель. Особенно, если он наблюдается с самого утра.

Реки 8 ноября еще не покрылись льдом – морозов не будет до конца ноября.

Если девушка не вышла замуж до 8 ноября, то в девках будет ходить долго.

До Дмитра девка хитра; а после Дмитра еще хитрее (выйдет замуж).

Дмитриев день перевоза не ждет

Дмитрова суббота – кутейникам работа.

В зависимости от того, кто первый перешагнул порог дома, таким будет следующий год. Если человек хороший и зажиточный, то будет богатство.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 ноября

В 1886 году в Харькове открыта публичная библиотека (ныне имени Короленко).

1912 – начало Первой Балканской войны. Черногория объявила войну Турции.

1980 – последний концерт Боба Марли, во время которого он упал без сознания. Спустя семь месяцев артист скончался от рака.

1991 – принят закон "О гражданстве Украины".

Кто родился 8 ноября

В 1850 году родился Анри Луи Ле Шателье, французский физик и химик.

1873 – Алексей Щусев, русский советский архитектор.

1892 – Марина Цветаева, русская поэтесса.

1908 – Юрий Мандельштам, российский поэт и литературный критик, эмигрант.

1936 – Леонид Куравлев, актер театра и кино.

1943 – Чеви Чейз, американский актер.

1949 – Сигурни Уивер, американская актриса.

1970 – Мэтт Деймон, американский актер, продюсер, сценарист.

1985 – Бруно Марс, американский певец, обладатель премии "Грэмми".

Напомним, в октябре 2018 года 24 числа наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.