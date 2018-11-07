Дмитриев день 8 ноября: приметы, суеверия, что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 8 ноября в истории, что нельзя делать в Дмитриев день
8 ноября - 281-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 84 дня. Именины - Василий, Антон, Афанасий, Дмитрий, Марк, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Таисия. В Украине отмечают День юриста.
Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 8 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 ноября.
Какой православный праздник 8 ноября – что нельзя делать
8 ноября в церкви православные почитают память святого Дмитрия Солунского, который также известен под прозвищем Мироточец. Известно, что жил он во времена правления императора Диоклетиана. В житии его сказано, что родители Димитрия изначально были тайными христианами, а потому, после рождения Дмитрия сразу же его крестили в домовой церкви, а потом старались воспитывать в благочестии и вере.
В народе ранее было принято 8 ноября пить пиво. Работать 8 ноября не позволялось. Старались справить все свадьбы до наступления дня Дмитрия Солунского. После 8 ноября делается перерыв до зимнего мясоеда.
В Дмитриев день 8 ноября нужно пойти в храм и поставить свечку за упокой родственников, друзей и близких, после того, как проведаете могилы, где служат панихиду. А потом нужно прийти домой и помянуть мертвых блинами и медом. Первый блин мажут маслом с медом и кладут на тарелку со словами: "Помяни, Боженька, честных родных". Этот первый блин есть нельзя, он для родственников, которые уже покинули этот мир и сегодня посещают свой дом.
Народные приметы на Дмитриев день 8 ноября
- Оттепель наступила 8 ноября – зима будет теплой и мокрой.
- Пошел снег на Дмитриев день – Пасха тоже будет со снегом.
- На Дмитрия снег лежит – примета, что весна поздней будет.
- Иней утром 8 ноября виден – зимой будет очень много снега.
- Туман предвещает оттепель. Особенно, если он наблюдается с самого утра.
- Реки 8 ноября еще не покрылись льдом – морозов не будет до конца ноября.
- Если девушка не вышла замуж до 8 ноября, то в девках будет ходить долго.
- До Дмитра девка хитра; а после Дмитра еще хитрее (выйдет замуж).
- Дмитриев день перевоза не ждет
- Дмитрова суббота – кутейникам работа.
- В зависимости от того, кто первый перешагнул порог дома, таким будет следующий год. Если человек хороший и зажиточный, то будет богатство.
Интересные и важные события в Украине и мире 8 ноября
В 1886 году в Харькове открыта публичная библиотека (ныне имени Короленко).
1912 – начало Первой Балканской войны. Черногория объявила войну Турции.
1980 – последний концерт Боба Марли, во время которого он упал без сознания. Спустя семь месяцев артист скончался от рака.
1991 – принят закон "О гражданстве Украины".
Кто родился 8 ноября
В 1850 году родился Анри Луи Ле Шателье, французский физик и химик.
1873 – Алексей Щусев, русский советский архитектор.
1892 – Марина Цветаева, русская поэтесса.
1908 – Юрий Мандельштам, российский поэт и литературный критик, эмигрант.
1936 – Леонид Куравлев, актер театра и кино.
1943 – Чеви Чейз, американский актер.
1949 – Сигурни Уивер, американская актриса.
1970 – Мэтт Деймон, американский актер, продюсер, сценарист.
1985 – Бруно Марс, американский певец, обладатель премии "Грэмми".
Напомним, в октябре 2018 года 24 числа наступило полнолуние. Сегодня.Lifestyle рассказывал, как повлияет полнолуние на нашу жизнь.