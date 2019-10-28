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Дочь четыре года писала смс покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

Девушка опубликовала скрины переписки на своей странице в Facebook, чем ошарашила своих друзей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:39
Честити Паттерсон
Честити Паттерсон
Фото: facebook.com/chastity.patterson

23-летняя Честити Паттерсон из американского города Ньюпорт, штат Арканзас, четыре года отправляла сообщения на телефон покойного отца и неожиданно получила ответ. 25 октября девушка опубликовала скрины переписки на своей странице в Facebook, чем ошарашила своих друзей и подписчиков. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Паттерсон призналась, что каждый день отправляла на телефон умершего Джейсона Лигонса смс, в которых рассказывала о своей жизни. В четверг, 24 октября, накануне годовщины его смерти, девушка написала очередное послание: "Папа, привет, это снова я. Завтрашний день будет, как всегда, тяжелым. Я оказалась на самом дне, но потом в моей жизни появился человек, который спас меня, – отметила она. – Хочу тебя обрадовать: у меня по-прежнему нет детей. А еще я боюсь выходить замуж, потому что тебя не будет рядом, чтобы сказать "Все будет хорошо". В целом я в порядке".

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На это сообщения американка неожиданно получила ответ: "Привет, милая, это не твой отец, но именно я получал все твои послания на протяжении четырех лет. Меня зовут Брэд, и в августе 2014 года моя дочь погибла в аварии. Твои тексты помогали мне жить дальше. Я хотел написать раньше, но боялся разбито твое сердце. Ты необыкновенная женщина. Спасибо тебе, твои сообщения напоминали мне, что Бог есть, и это не его вина, что моей маленькой девочки не стало. Он подарил мне тебя, мой ангел".

Скриншот: facebook.com/chastity.patterson

В конце послания мужчина заключил: "У тебя все будет хорошо, ты со всем справишься. Мне жаль, что тебе пришлось пройти непростой путь. Если тебя это немного утешит, я очень тобой горжусь!".

Напомним, 11-летняя новозеландская школьница по имени Виктория написала забавное письмо премьер-министру Джасинде Ардерн. Девочка попросила политика заняться изучением драконов, а также телекинеза и телепатии. Кроме этого, "Сегодня" писали, как в Великобритании вор украл у студентки ноутбук, а затем написал ей на электронную почту письмо, в котором объяснил свой поступок и даже предложил помочь в учебе.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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