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Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

Главное условие для потенциального нового владельца – полностью реконструировать жилье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:32
В Швейцарии продают дома за один евро
В Швейцарии продают дома за один евро
Фото: Depositphotos

В живописном швейцарском селе Монти Шьяга (Monti Sciaga, Ticino) местные власти продают разрушенные дома стоимостью в один швейцарский франк – примерно 0,9 евро или 1,02 доллара США. Таким образом они хотят привлечь внимание инвесторов, желающих вложить деньги в реставрацию жилья, и возродить привлекательность поселения, пишет The Telegraph.

Дома в селе Монти Шьяга
Фото: gambarogno.ch
Дома в селе Монти Шьяга
Фото: gambarogno.ch
Дома в селе Монти Шьяга
Фото: gambarogno.ch
Дома в селе Монти Шьяга
Фото: gambarogno.ch
Дома в селе Монти Шьяга
Фото: gambarogno.ch
Дома в селе Монти Шьяга
Фото: gambarogno.ch
Дома в селе Монти Шьяга
Фото: gambarogno.ch
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Как сообщается, населенный пункт Монти Шьяга расположен неподалеку от границы с Италией. С одной стороны располагается озеро Маджоре, с другой – альпийские горы. К Милану отсюда – чуть больше 100 километров езды. 

Смотрите видео: как купить дом в Италии за один евро

Главное условие для потенциального нового владельца, который будет иметь намерение обзавестись собственной недвижимостью в Швейцарии, – полностью реконструировать дом. Капитальный ремонт должен проходить в соответствии с местным законодательством, сохраняя аутентичные архитектурные элементы. Для упрощения юридических нюансов местные чиновники обещают уже к осени разработать и принять соответствующий законопроект.

Ранее "Сегодня" писали об аналогичном предложении в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия. Эту "акцию" придумал местные чиновники, чтобы вернуть итальянцев в сельские районы на постоянно место жительства. Также мы рассказывали про британского бизнесмена Джейми Эббота, который решил продать трехэтажный особняк за 59 евро

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