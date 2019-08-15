Друзья купили заброшенную деревню в Испании

Они решили реализовать свою мечту – жить рядом после выхода на пенсию

В Испании группа друзей купила заброшенную деревню Фото: Pixabay

Группа инвесторов-друзей совместными усилиями собрала 140 тысяч евро, чтобы купить деревню в северо-западном регионе Испании недалеко от городка Вильяльба в Галисии. Этот поселок заброшенный с пустовавшими полвека зданиями. Таким образом они решили реализовать свою мечту – жить рядом после выхода на пенсию, пишет The Local.

"У каждого из нас есть свой дом, но мы все вместе", – отметил один из покупателей.

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Деревня включает в себя одно большое помещение, два разрушенных коттеджа, несколько сараев, которые можно преобразовать в жилые помещения, традиционную печь для хлеба и галицкие амбары.

По оценкам специалистов, в Испании насчитывается около трех тысяч заброшенных деревень, в основном в Галисии, Кастилии, Леоне, Арагоне и Астурии.

Ранее мы также рассказывали про британского бизнесмена Джейми Эббота, который решил продать трехэтажный особняк за 59 евро. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что в итальянском городке распродают "ветхое жилье".

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