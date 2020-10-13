Два пассажирских самолета превратили в рестораны. Авиакомпания так борется с COVID-19 (фото)

Ужин в таком заведении обойдется гостям в 39-473 долларов

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines превратила два своих авиалайнера Airbus A380 в рестораны. Таким образом они пытаются зарабатывать во время кризиса из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении авиаперевозчика говорится, что самолеты находятся аэропорту страны "Чанги". Они будут работать как рестораны в выходные дни – 24 и 25 октября. Однако после того, как билеты раскупили за 30 минут, авиакомпания объявила, что необычный ресторан откроют еще на два дня – 31 октября и 1 ноября.

Singapore Airlines переоборудовала самолеты под рестораны Фото: Singapore Airlines Ltd

К слову, ужин в заведении обойдется гостям в сумму от 53 до 642 сингапурских долларов (39-473 американских долларов) в зависимости от класса обслуживания. Оплатить билеты можно, в том числе, за счет накопленных миль.

Выбор блюд в бизнес-классе Фото: Singapore Airlines Ltd

Авиакомпания Singapore Airlines из-за пандемии коронавируса и локдауна понесла рекордный убыток в размере 1,12 млрд сингапурских долларов (827 млн долларов США), перевозчику пришлось уволить около 20% своих сотрудников.

Напомним, ранее власти Тайваня придумали, как во время пандемии коронавируса развлечь людей, которые не представляют своей жизни без путешествий. Они запустили специальные фейковые полеты.

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Кроме этого, авиакомпания StarLux Airlines запустила "авиарейсы в никуда" для туристов, которые соскучились за путешествиями в период пандемии коронавируса.

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