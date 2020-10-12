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Два разных человека. Девушка превратилась в красотку после отказа от алкоголя и наркотиков (фото)

Сегодня, 14:28

Она поделилась историей своей трансформации, чтобы вдохновить других людей

28-летняя Эйнсли Лаудон из шотландского города Килмарнок показала, насколько сильно изменилась ее жизнь и внешность после избавления от наркотической и алкогольной зависимости. Своими фотографиями она делится с друзьями и подписчиками в Facebook и Instagram.

В 2018 году Лаудон присоединилась к группе Cocaine Anonymous и прошла программу лечения от зависимостей. С тех пор она полностью отказалась от алкоголя и наркотиков и преобразилась до неузнаваемости. Кроме того, девушка устроилась на новую работу.

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"В подростковом возрасте я страдала от депрессии и пыталась покончить с собой, – рассказывает Эйнсли в интервью изданию Yahoo. – Мне казалось, что если подростки напиваются – это нормально. До какого-то момента все действительно было под контролем. Но со временем употребление алкоголя переросло в зависимость, к которой добавилась тяга к кокаину".

Эйнсли Лаудон до и после избавления от зависимостей
Эйнсли Лаудон до и после избавления от зависимостей
Фото: instagram.com/ainz112

Девушка отмечает, что из-за этого ее жизнь буквально пошла под откос: "Я все время напивалась и пропускала работу, поэтому меня увольняли. В то время мне казалось, что я любо окажусь в тюрьме, либо покончу с собой, либо избавлюсь от зависимостей. Выбрала последний вариант".

Эйнсли Лаудон избавилась от наркозависимости
Фото: facebook.com/ainsley.loudon
Эйнсли Лаудон избавилась от наркозависимости
Фото: facebook.com/ainsley.loudon
Эйнсли Лаудон избавилась от наркозависимости
Фото: facebook.com/ainsley.loudon
Эйнсли Лаудон избавилась от наркозависимости
Фото: facebook.com/ainsley.loudon
Эйнсли Лаудон избавилась от наркозависимости
Фото: facebook.com/ainsley.loudon
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Эйнсли Лаудон поделилась своей историей трансформации, чтобы призвать тех, кто страдает от зависимостей, обратиться за помощью.

Напомним, ранее мы писали, что произойдет с организмом, если перестать пить алкоголь.

Смотрите видео: кто из известных людей поборол алкоголизм

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Кроме этого, мы рассказывали, почему возникает тяга к алкоголю и сладкому.

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Источник: instagram.com/ainz112
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