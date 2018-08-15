Две туристки на видео устроили массовую драку за лучшее место для селфи

Всего в драке участвовали восемь человек, сообщает полиция

Девушки подрались из-за места для селфи. Фото: pixabay

Две туристки вызвали массовую драку за лучшее место для селфи возле знаменитого фонтана Треви в Риме. Согласно сообщениям местной полиции Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, 19-летняя жительница Нидерландов и 44-летняя итало-американка во время ссоры начали толкаться и таскать друг друга за волосы. Вскоре к драке присоединились их родственники.

Полиция отмечает, что всего в драке участвовали восемь человек, пятеро из них – подростки в возрасте до 18 лет. Для восстановления порядка правоохранителям пришлось вызвать подкрепление. В итоге участники драки разошлись, получив синяки, но обошлось без серьезных травм.

Ранее в городе Стрый Львовской области, делая селфи, несовершеннолетний парень упал с крыши магазина. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили правоохранители, 24 мая около 21.20 трое парней в возрасте 16-17 лет, местные жители, взобрались по пожарной лестнице на крышу трехэтажного здания, намереваясь сделать сэлфи. Четвертый товарищ ждал их внизу.

Также во Львове 19-летний парень погиб, делая селфи. Юноша упал с железнодорожного пешеходного моста на высоковольтную линию электропередачи.