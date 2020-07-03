Две женщины почти одновременно родили от одного незнакомого мужчины

Новорожденных, мальчика Лео и девочку Софи, называют "почти близнецами"

Две жительницы американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) почти одновременно родили детей от одного незнакомого мужчины. Об этом сообщает издание Metro.

32-летняя Карина Ринкон и ее жена, 31-летняя Келли Меза, давно хотели завести ребенка, однако у них не было денег на услуги репродуктивных центров. Возлюбленные решили использовать домашние наборы для оплодотворения и нашли для этого донора в интернете.

Карина Ринкон и ее жена, Келли Меза, почти одновременно родили детей Фото: Karina Rincon

Поскольку американки знали, что шанс забеременеть таким образом невысок, они решили попытать счастье вместе. Неожиданно у обеих процедура закончилась успехом. Спустя девять месяцев с разницей в три дня родились их дети – мальчик Лео и девочка Софи. Ринкон и Меза называют их "почти близнецами".

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"Нам говорили, что мы убьем друг друга: две беременные женщины в одном доме, гормональная буря, вот это все. Но, на самом деле, было очень здорово пройти через это с любовью всей моей жизни, которая полностью понимала, что я чувствую", – призналась Карина.

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Напомним, ранее мы рассказывали о 27-летней Джейд Палмер из британского города Кардифф, которая утверждает, что беременность спасла ей жизнь.

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