"Двери в ад": загадочные знаки в пещере напугали ученых

Эксперты говорят, что разнообразие символов беспрецедентное

В Великобритании нашли странные символы в пещере Фото: Creswell Heritage Trust/Historic England

В Великобритании в пещерах Кресвелл Крегс обнаружили сотни средневековых символов, "защищающих" от потусторонних сил. Если ворота в ад существуют, то они могли бы быть именно в этом месте, пишет The Guardian.

Отмечается, что масштаб и разнообразие отметок, сделанных на стенах и потолке пещеры – беспрецедентные. Такого количества "защитных" знаков нет больше ни в одном месте в Британии.

Элисон Ферн, эксперт университета Лестера из защитных знаков, отметила, что буквы и символы христианские, но их не следует рассматривать в этом контексте. Речь идет скорее о суевериях, чем о религии.

Ученые в Великобритании нашли "двери в ад" Фото: Creswell Heritage Trust/Historic England Ученые в Великобритании нашли "двери в ад" Фото: Creswell Heritage Trust/Historic England Ученые в Великобритании нашли "двери в ад" Фото: Creswell Heritage Trust/Historic England Ученые в Великобритании нашли "двери в ад" Фото: Creswell Heritage Trust/Historic England Ученые в Великобритании нашли "двери в ад" Фото: Creswell Heritage Trust/Historic England 1/5

"В наши дни люди могут скрестить пальцы или сказать "о, боже". Это знак, который мы делаем, чтобы защитить себя. Но можно только догадываться, от чего защищают символы, обнаруженные в пещерах. Может быть, от фей или ведьм", – рассказывает Фрэн.

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Также сообщалось, что недалеко от "Зоны 51" нашли загадочный охраняемый круг.

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