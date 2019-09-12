Двойника Ольги Бузовой заметили на старом советском фото
Снимок сделан в 1980-х годах на Старом Арбате в Москве
В Instagram-аккаунте российского телеведущего Павла Воли появился снимок фотографа Игоря Стомахина, на котором изображена неизвестная советская девушка, внешне напоминающая телеведущую и певицу Ольгу Бузову.
"Вы тоже видите портрет Бузовой на окне? Вселенная нас предупреждала", – подписал Воля фотографию.
Уточняется, что снимок сделан в 1980-х годах на Старом Арбате в Москве. Сама Бузова публикацию пока не прокомментировала.
Игорь Стомахин – российский независимый фотограф. В 1990-х и начале 2000-х годов он объездил почти весь мир, сотрудничал с журналами travel-тематики.
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Напомним, экс-звезда "Дома-2" Ольга Бузова появилась на красной дорожке премии Music Box в прозрачном кружевном комбинезоне. Кроме этого, Бузову возле храма Улувату на Бали обокрали и довели до слез обезьяны. Соответствующие кадры опубликованы в Instagram звезды.
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