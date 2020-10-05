"Двойные вьетнамки". Необычный фасон обуви удивил модников и стал мемом (фото)

Сандалии на тонких ремешках с разделенными пальцами презентовал дизайнер Мэттью Уильямс

Модники со всего мира обсуждают дебютную коллекцию дизайнера Мэттью Уильямса для Givenchy. Особенно их заинтересовали необычные сандалии на тонких ремешках с разделенными пальцами. Интересный фасон обуви уже назвали "двойными вьетнамками" и он стал мемом!

Фэшн-журналистка Ханна Тиндл поспешила прокомментировать в Twitter, что "сандалии на три пальца выглядят как лапы Скуби-Ду".

В комментариях ее подписчики также пошутили, что, вероятно, это был оммаж ротвейлеру – символу Givenchy времен Риккардо Тиши.

Мнения других пользователей сети разделились. Одни сравнивают коллекцию с неудавшимся экспериментом. Другие – хвалят дизайнера за новый взгляд на наследие французского модного дома.

"Они прекрасно смотрятся на собаке", "А что? По-моему, неплохо", "Знаете, это слишком даже для меня", "Кто носит носки с сандалиями?", "Боже, ну зачем же так?" – комментируют юзеры новый тренд.

Напомним, ранее дизайнеры презентовали очередной необычный тренд. Они советуют модникам и модницам носить сандалий с носками.

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