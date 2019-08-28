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Джон Траволта перепутал популярную певицу с трансвеститом: видео

Инцидент произошел во время вручения премии MTV Video Music Awards

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:17
Джон Траволта
Джон Траволта
Фото: Getty Images

Голливудский актер Джон Траволта на вручении престижной премии MTV Video Music Awards в ночь с 26 на 27 августа перепутал певицу Тейлор Свифт с трансвеститом. Последний снялся в ее клипе на песню "You Need to Calm Down". Ролик с конфузом актера набрал больше миллиона просмотров.

После того, как реперша Куин Латифа объявила Свифт победительницей в номинации "Видео года" (за клип на песню "You Need To Calm Down"), Траволта развернулся и протянул трофей Джейд Джоли. Стоит отметить, что дрег-королева (мужчина Джош Грин при рождении) действительно похожа на певицу и сыграла ее в указанном клипе.

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Смотрите, какие шокирующие рекорды установила Тейлор Свифт:

Старый мем с оглядывающимся Траволтой внезапно снова актуален.

Напомним, с Тейлор Свифт произошел конфуз во время ее выступления на собственном концерте в Нью-Джерси. Также "Сегодня" рассказывали, как Тейлор Свифт отправила поклоннице крупную сумму денег

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Источник: Сегодня
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