Экипаж круизного лайнера жестко проучил опоздавших туристов: видео

Представители компании Royal Caribbean в официальном заявлении все объяснили

Экипаж круизного лайнера придумал способ проучить пассажиров Фото: Depositphotos

Экипаж круизного лайнера Royal Caribbean жестко проучил опоздавших туристов. Один из работников обслуживающего персонала корабля во время отплытия помахал непунктуальным пассажирам на пирсе гигантской игрушечной рукой с надписью bye ("пока"). Об этом сообщает Daily Mail.



Как можно увидеть на опубликованных в сети кадрах, мужчина на корабле машет игрушечной ладонью путешественникам на пирсе, которые не успели подняться на борт.

Смотрите видео: у берегов Норвегии потерпел крушение лайнер Viking Sky



В официальном заявлении представители компании объяснили, что член экипажа махал персоналу другого отплывающего корабля, а не опоздавшим туристам. "Наш сотрудник махал соседнему кораблю Anthem of the Sea, который находился в порту и тоже должен был отправиться в путь. Таким образом он демонстрировал уважение к товарищам", – пояснили в Royal Caribbean.

Читайте также: Секс пассажиров лайнера тайно снимали на скрытую камеру

Ранее "Сегодня" писали, что спасатели поднимают затонувший круизер со дна Дуная. Кроме этого, мы рассказывали, что "Титаник-2" отправится в путешествие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram