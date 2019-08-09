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Экипаж круизного лайнера жестко проучил опоздавших туристов: видео

Представители компании Royal Caribbean в официальном заявлении все объяснили

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Экипаж круизного лайнера придумал способ проучить пассажиров
Экипаж круизного лайнера придумал способ проучить пассажиров
Фото: Depositphotos

Экипаж круизного лайнера Royal Caribbean жестко проучил опоздавших туристов. Один из работников обслуживающего персонала корабля во время отплытия помахал непунктуальным пассажирам на пирсе гигантской игрушечной рукой с надписью bye ("пока"). Об этом сообщает Daily Mail.
 

Как можно увидеть на опубликованных в сети кадрах, мужчина на корабле машет игрушечной ладонью путешественникам на пирсе, которые не успели подняться на борт.

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В официальном заявлении представители компании объяснили, что член экипажа махал персоналу другого отплывающего корабля, а не опоздавшим туристам. "Наш сотрудник махал соседнему кораблю Anthem of the Sea, который находился в порту и тоже должен был отправиться в путь. Таким образом он демонстрировал уважение к товарищам", – пояснили в Royal Caribbean.

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Ранее "Сегодня" писали, что спасатели поднимают затонувший круизер со дна Дуная. Кроме этого, мы рассказывали, что "Титаник-2" отправится в путешествие.

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