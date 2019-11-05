Экс-король Малайзии унизил якобы родившею от него сына "Мисс Москву"

Россиянка использует ребенка в попытке выиграть бракоразводный процесс, уверен мужчина

Оксана Воеводина с ребенком Фото: instagram.com/rihanapetra

Обладательница титула "Мисс Москва 2015" Оксана Воеводина опубликовала короткий видеоролик с ребенком, отцом которого якобы является ее бывший муж и экс-король Малайзии султан Келантан Мухаммад V. Политик, в свою очередь, опровергает это заявление. По его словам, Воеводина использует ребенка в попытке выиграть бракоразводный процесс. Об этом сообщает Daily Mail.

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Запечатленный на фотографиях ребенок может быть "сыном любого азиатского человека", уверен султан Келантан Мухаммад V. Он считает, что его бывшая супруга Оксана "не имеет никакого достоинства", поскольку ранее появились кадры с ней, "занимающейся сексом в бассейне на реалити-шоу".

1 ноября Воеводина впервые показала лицо сына от экс-короля Малайзии V. Женщина утверждает, что они с Мухаммадом V заранее планировали беременность, а ребенок очень похож на своего отца.

Напомним, "Сегодня" ранее писали, как из-за врачебной ошибки мужчина вырастил чужого ребенка. Ранее мы также рассказывали о доноре генетического материала, который встретился с 19 биологическими детьми.

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