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Ела курицу, стейки и лепешки. Невеста поделилась секретом похудения на 53 килограмма (фото)

Сегодня, 05:55

Женщина испробовала разные методы и советует самые лучшие из них

30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

В 2012 году Джарман пошла в свадебный салон в городе Сидней и попросила подобрать ей подходящее платье. На тот момент женщина весила 120 килограммов. Ассистент сказал невесте, что у них "нет такого размера", поэтому нужно приобрести наряд под заказ.

Фото: instagram.com/putting_dj_first

Этот неприятный случай вдохновил Диджей на перемены. Она испробовала разные методы: придерживалась интервального голодания, сидела на низкоуглеводной и растительной диетах, но ничего не помогало. В апреле 2019 года она перенесла гастропластику. После операции по уменьшению объема желудка женщина также изменила рацион питания, пишет издание Fox News.

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Помимо этого, Джарман начала тщательно следить за качеством и количеством потребляемой пищи. К примеру, вот ее рацион на день.

  • Завтрак: овсяная каша с ягодами и кленовым сиропом без сахара;
  • Обед: лепешка из цельнозерновой муки с яйцом, салями и овощным салатом;
  • Ужин: курица или стейк с салатом.

Женщина подключила к правильному питанию тренировки и похудела до 67 килограммов.

Фото: instagram.com/putting_dj_first
Фото: instagram.com/putting_dj_first
Фото: instagram.com/putting_dj_first

Желающим похудеть она посоветовала начинать с небольших шагов: отказаться от газировок и еды навынос, пить больше воды и ежедневно съедать хотя бы один фрукт.

Напомним, ранее похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса.

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Источник: instagram.com/putting_dj_first
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