Ела курицу, стейки и лепешки. Невеста поделилась секретом похудения на 53 килограмма (фото)
Женщина испробовала разные методы и советует самые лучшие из них
30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.
В 2012 году Джарман пошла в свадебный салон в городе Сидней и попросила подобрать ей подходящее платье. На тот момент женщина весила 120 килограммов. Ассистент сказал невесте, что у них "нет такого размера", поэтому нужно приобрести наряд под заказ.
Этот неприятный случай вдохновил Диджей на перемены. Она испробовала разные методы: придерживалась интервального голодания, сидела на низкоуглеводной и растительной диетах, но ничего не помогало. В апреле 2019 года она перенесла гастропластику. После операции по уменьшению объема желудка женщина также изменила рацион питания, пишет издание Fox News.
Помимо этого, Джарман начала тщательно следить за качеством и количеством потребляемой пищи. К примеру, вот ее рацион на день.
- Завтрак: овсяная каша с ягодами и кленовым сиропом без сахара;
- Обед: лепешка из цельнозерновой муки с яйцом, салями и овощным салатом;
- Ужин: курица или стейк с салатом.
Женщина подключила к правильному питанию тренировки и похудела до 67 килограммов.
Желающим похудеть она посоветовала начинать с небольших шагов: отказаться от газировок и еды навынос, пить больше воды и ежедневно съедать хотя бы один фрукт.
Напомним, ранее похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса.
Смотрите видео: чем опасно быстрое похудение
Также Сегодня.Lifestyle писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное