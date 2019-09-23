Электрик нашел невероятный клад возрастом 4,5 тысячи лет

Мужчина наткнулся на захоронение среднего бронзового века, утверждает эксперт

Электрик нашел древний клад по дороге на работу Фото: israel21c.org

Электрик Ахмед Нассар Ясси из израильского Нижнего Галилея по дороге к клиенту нашел древний клад. Мужчина утверждает, что он облокотился на скалу и увидел под камнем тысячелетние горшки и кувшины, а также медный кинжал с деревянной рукояткой. Об этом сообщает Israel21c.

Ахмед Нассар Яссин нашел артефакты в Израиле Фото: israel21c.org

Артефакты проанализировал эксперт Нир Дистелфелд из отдела предотвращения краж Управления древностей Израиля. Он оценил их возраст в 4,5 тысячи лет и предположил, что Яссин наткнулся на захоронение среднего бронзового века, в которое, по обычаю того времени, клали вещи умерших, призванные служить им в загробном мире.

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи

"Кое-кто звал его дураком и предателем за то, что он отдал артефакты государству, – утверждает Дистелфелд. – Но он решил поступить, как законопослушный гражданин. Ахмед понимал, что это не его частная собственность, а наследие, которое принадлежит всему народу".

Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.