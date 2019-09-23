Электрик нашел невероятный клад возрастом 4,5 тысячи лет
Мужчина наткнулся на захоронение среднего бронзового века, утверждает эксперт
Электрик Ахмед Нассар Ясси из израильского Нижнего Галилея по дороге к клиенту нашел древний клад. Мужчина утверждает, что он облокотился на скалу и увидел под камнем тысячелетние горшки и кувшины, а также медный кинжал с деревянной рукояткой. Об этом сообщает Israel21c.
Артефакты проанализировал эксперт Нир Дистелфелд из отдела предотвращения краж Управления древностей Израиля. Он оценил их возраст в 4,5 тысячи лет и предположил, что Яссин наткнулся на захоронение среднего бронзового века, в которое, по обычаю того времени, клали вещи умерших, призванные служить им в загробном мире.
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"Кое-кто звал его дураком и предателем за то, что он отдал артефакты государству, – утверждает Дистелфелд. – Но он решил поступить, как законопослушный гражданин. Ахмед понимал, что это не его частная собственность, а наследие, которое принадлежит всему народу".
Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.
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