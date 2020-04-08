Елизавету II после обращения к народу высмеяли из-за платья: курьезные фото

Внимание блогеров привлек наряд королевы

Обращение королевы Великобритании Елизаветы II к британскому народу из-за пандемии коронавируса неожиданно стало мемом. Внимание блогеров привлекло платье бирюзового цвета Елизаветы II, которое напомнило интернет-пользователям известный "зеленый экран", используемый в качестве фона при съемках фото и видео, чтобы заменить "картинку" на совершенно другую.

Пользователь Питер Чийковский в своем Twitter назвал наряд королевы идеальным шаблоном для фотошоп-батла и запустил серию челленджей.

Елизавета II стала мемом после обращения к народу Фото: Twitter / NerdPyle Елизавета II стала мемом после обращения к народу Фото: Twitter / NerdPyle Елизавета II стала мемом после обращения к народу Фото: Twitter / NerdPyle Елизавета II стала мемом после обращения к народу Фото: Twitter / NerdPyle Елизавета II стала мемом после обращения к народу Фото: Twitter / NerdPyle Елизавета II стала мемом после обращения к народу Фото: Twitter / NerdPyle Елизавета II стала мемом после обращения к народу Фото: Twitter / NerdPyle Елизавета II стала мемом после обращения к народу Фото: Twitter / NerdPyle Елизавета II стала мемом после обращения к народу Фото: Twitter / NerdPyle 1/9

К слову, в своем послании Елизавета II похвалила граждан, которые добросовестно соблюдают карантин, а также поблагодарила медиков за их работу.

"Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушен привычный уклад жизнь: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности. Колоссальные перемены коснулись всех нас… Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности", – сказала королева Елизавета II и призвала британцев оставаться дома и выходить лишь в случае крайней необходимости.

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"Мы снова будем вместе с нашими друзьями. Вновь встретимся с родными и близкими", – резюмировала она.

Это обращение стало пятым за 68 лет правления Елизаветы II.

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Напомним, что после болезни принц Чарльз обратился к британцам с официальным заявлением и рассказал, как чувствует себя сейчас.

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