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Эмили в Чернобыле и с "паразитами". Зрители разобрали на мемы новый сериал о гламурной жизни во Франции

Сегодня, 13:49

"Поправить" уж слишком идеальные кадры взялись дизайнеры Марк Джейкобс и его друг Рассел Браун

Американский сериал "Эмили в Париже", недавно вышедший на Netflix, буквально разобрали на мемы. По словам зрителей, картина получилась очень клишированной, наивной и вовсе не отображает реальную атмосферу французской столицы, которая далеко не всегда пахнет кофе и круасанами. Кроме этого, многим не понравился устаревший гардероб главной героини.

"Поправить" уж слишком идеальные кадры взялись дизайнеры Марк Джейкобс и его друг Рассел Браун. Они объединили кадры из сериала "Эмили в Париже" с оскароносными "Паразитами". Лента кардинально отличается и показывает жизнь беднейших слоев населения Южной Кореи.

"Все началось с текста, который нас рассмешил, и стал названием аккаунта в Instagram – "Эмили в Паразитах". Игра слов сработала... и вот как теперь Эмили будет навязывать свою американскую точку зрения в фильме о корейских ужасах", – рассказали авторы мемов.

Публикация от Emily Cooper (@emilyinparasite)

Публикация от Emily Cooper (@emilyinparasite)

Публикация от Emily Cooper (@emilyinparasite)

Публикация от Emily Cooper (@emilyinparasite)

Публикация от Emily Cooper (@emilyinparasite)

Публикация от Emily Cooper (@emilyinparasite)

Публикация от Emily Cooper (@emilyinparasite)

Публикация от Emily Cooper (@emilyinparasite)

Но это еще не все: автор мемов Джордж Сервенти в своем Instagram-аккаунте @skipdin создал коллаж, на котором Эмили "гуляет" в Чернобыле. Вы только посмотрите на это!

Публикация от George Serventi (@skipdin)

Публикация от George Serventi (@skipdin)

"Эмили в Париже" – о чем этот сериал

Исполнительный директор по маркетингу из Чикаго Эмили Купер (Лили Коллинз) неожиданно получает предложение отправиться в Париж вместо своей начальницы. Героине предстоит влиться в новый коллектив, окунуться в местную культуру, найти друзей и любовь.

Первый сезон сериала, состоящий из 10 серий, был представлен компанией Netflix 2 октября 2020 года.

Напомним, канал HBO приготовил сюрприз для поклонников сериала "Эфория" – уже в этом году выйдут две бонусные серии шоу, премьера которого состоялась в 2019-м.

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Кроме этого, мы писали, что сериал "Сестра Рэтчед" стал самым просматриваемым новым сериалом Netflix.

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фото кино сериал прикол мем
Источники: Сегодня , instagram.com/skipdin
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