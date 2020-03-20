Энтони Хопкинс изолировался из-за карантина: актер показал на видео, как развлекает своего кота

Сыгравший маньяка Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят" обнародовал забавное видео

Энтони Хопкинс, сыгравший маньяка Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят", исполнил композицию на пианино для своего кота – Нибло. Актер изолировался дома из-за пандемии коронавируса.

"Нибло следит за тем, чтобы я был здоров, и взамен требует, чтобы я развлекал его... кошки", –подписал Хопкинс опубликованный в Facebook видеоролик.

На записи показано, как 82-летняя знаменитость играет на музыкальном инструменте умиротворяющую композицию. На коленях актера перед камерой сидит огромный кот и слушает мелодию. Видеоролик набрал 273 тыс. лайков, 19 тыс. комментариев. Им поделилось более 110 тыс. пользователей.

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82-летний Энтони Хопкинс – лауреат премии "Оскар" за роль Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят". Он также известен по лентам "Магия", "Человек-слон", "Дракула Брэма Стокера", "Знакомьтесь, Джо Блэк" и "Самый быстрый Indian".

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о толстом коте по кличке Мангго, который прославился в Сети благодаря лишнему весу, а также писали о коте-гиганте из приюта.

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