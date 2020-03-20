Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Энтони Хопкинс изолировался из-за карантина: актер показал на видео, как развлекает своего кота

Сыгравший маньяка Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят" обнародовал забавное видео

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:15

Энтони Хопкинс, сыгравший маньяка Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят", исполнил композицию на пианино для своего кота – Нибло. Актер изолировался дома из-за пандемии коронавируса.

"Нибло следит за тем, чтобы я был здоров, и взамен требует, чтобы я развлекал его... кошки", –подписал Хопкинс опубликованный в Facebook видеоролик.

На записи показано, как 82-летняя знаменитость играет на музыкальном инструменте умиротворяющую композицию. На коленях актера перед камерой сидит огромный кот и слушает мелодию. Видеоролик набрал 273 тыс. лайков, 19 тыс. комментариев. Им поделилось более 110 тыс. пользователей.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

Читайте также:
Мужчина два года кормил кошку, застрявшую в стене торгового центра: видео

82-летний Энтони Хопкинс – лауреат премии "Оскар" за роль Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят". Он также известен по лентам "Магия", "Человек-слон", "Дракула Брэма Стокера", "Знакомьтесь, Джо Блэк" и "Самый быстрый Indian".

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о толстом коте по кличке Мангго, который прославился в Сети благодаря лишнему весу, а также писали о коте-гиганте из приюта.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Энтони Хопкинс сыграет тренера Майка Тайсона в биографической драме "Молчание ягнят" станет сериалом: подробности "Два Папы": Netflix представил новый трейлер фильма с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом
видео музыка курьез коты кот Энтони Хопкинс
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Валюха из
Валюха из "Сватов" ошарашила новым образом, кадры взорвали сеть
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 09:19Fun

Весеннее равноденствие в 2020 году: интересные приметы дня

Вчера, 17:11Food

Домашняя лазанья с фаршем: три простых рецепта

Вчера, 10:42Fun

Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось

Вчера, 09:35Fun

Министр здравоохранения услышал доклад о коронавирусе и упал в обморок: видео

Вчера, 09:26Food

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

18 мартаАфиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

18 мартаWellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

18 мартаFun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

18 мартаFood

Как правильно варить перловку

18 мартаШоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

18 мартаFun

Журналист из Италии в коротком видео раскрыл правду о коронавирусе

17 мартаWellness

Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

17 мартаWellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

17 мартаПсихология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

17 мартаFun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

17 мартаWellness

Как накачать грудные мышцы в домашних условиях: эффективные упражнения

Новости партнеров

Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
Дочь Поляковой ошеломила обнаженным видом в ванной
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Как выглядят Брежнева, Каменских и другие звезды без макияжа
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Девушки, спорт и Рождество в 15 красивых фото
Ученые: какое возрастное заболевание поможет предотвратить чеснок
Ученые: какое возрастное заболевание поможет предотвратить чеснок