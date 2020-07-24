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Эпичная схватка львов, слонов и бегемотов попала на видео

Сегодня, 11:58

Драка животных продолжалась около трех часов, утверждают очевидцы

На канале Kruger Sightings в YouTube появилось видео эпичной трехчасовой драки львов, в которую пытались вмешаться бегемоты и слоны. Курьезный случай произошел в южноафриканском национальном парке Крюгера.

На видео, снятом одним из туристов, 27-летним Стейном Якобсоном, показано, как взрослые львы ищут чужака, который забрел на их территорию. Во время схватки львы мчатся через стадо слонов и бегемотов – те пытаются отогнать хищников. Драка продолжалась около трех часов.

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Утомленный и израненный молодой самец отбивался из последних сил, но перевес был не на его стороне. В итоге соперники сломали ему хребет и оставили умирать. Когда они ушли, на место поединка слетелись стервятники.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Напомним, ранее американец Брайан Аэри, который успел побывать в южноафриканском национальном парке Крюгера незадолго до введения в ЮАР карантинных мер, снял захватывающие кадры борьбы львов за власть в прайде.

Смотрите видео: лев набросился на испуганную крымчанку

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Источник: Сегодня
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