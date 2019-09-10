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"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

Общая длина ходов под Антарктидой – около 200 метров, они расположены в три этажа

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:08

Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Ледниковая пещера в Антарктиде
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
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Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые сейчас находятся на станции "Академик Вернадский", обнаружили "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде. Находка изрядно удивила полярников: оказалось, что пещера на самом деле втрое больше, чем считалось ранее. Общая длина ходов – около 200 метров, они расположены в три этажа. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр на официальной странице в Facebook.

Скриншот: facebook.com/AntarcticCenter

"Еще во время первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположного от станции берега, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило, поэтому мы решили найти другой, и нам повезло", – рассказал руководитель двадцать четвертого УАЭ Игорь Дикий.

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На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода – огромный зал высотой 12 метров, шириной – восемь, а длиной – 30 м.

Смотрите видео: наши ученые сделали важное открытие в Антарктиде

"В этом зале обнаружили реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для дальнейших исследований на наличие вирусов и бактерий. Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины", – указывает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Напомним, в Украину из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция, которая отработала во льдах год. Кроме этого, мы опубликовали захватывающие фото Антарктиды, которые сделал украинский полярник.

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Источник: Сегодня
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