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Ест землю на протяжении 20 лет: мужчина раскрыл подробности необычной диеты

Странная диета ничуть не навредила здоровью, утверждает Нукала Котешвара Рао

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37

Нукала Котешвара Рао из индийского штата Андхра-Прадеш в 28-летнем возрасте начал есть землю и продолжает это делать уже 20 лет. В среднем он поглощает не меньше килограмма почвы в день. Мужчина утверждает, что бывали дни, когда он полностью отказывался от нормальной еды и подкреплялся только землей. По его словам, странная диета ничуть не навредила его здоровью. Об это сообщает Newsflare.

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Поедание земли называется геофагией, или землеедением, и распространено во многих странах. В Габоне, Камеруне и Экваториальной Гвинее едят глинистый минерал каолинит, приправленный перцем и кардамоном. В Гаити утоляют голод пирожками из грязи с солью и овощами. Индонезийское блюдо ампо пекут из почвы с рисовых полей. Чаще всего землей питаются женщины, особенно во время беременности.

Напомним, австралиец год питался одной картошкой: как изменилось его тело сейчас. Кроме этого, "Сегодня" писали, что британец четверть века питался только крекерами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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