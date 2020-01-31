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"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

Ева Шлосс заявила, что фотографии освобождения Освенцима не являются реальными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Ева Шлосс
Ева Шлосс
Фото: balkaninsight

Жертва Холокоста Ева Шлосс, которая является сводной сестрой Анны Франк (Анна Франк вошла в мировую историю благодаря дневнику, в котором обличала нацизм и рассказала о страданиях миллионов людей), заявила, что фотографии с освобождением советскими солдатами пленных концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) являются подделкой. Об этом пишет Daily Mail.

Аушвиц-Биркенау
Фото: balkaninsight
Аушвиц-Биркенау
Фото: balkaninsight
Аушвиц-Биркенау
Фото: balkaninsight
Аушвиц-Биркенау
Фото: balkaninsight
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По словам Шлосс, фотографии, показывающие освобождение Освенцима, не являются реальными, потому что ни одного снимка не было сделано в концентрационном лагере. "Я была в российском посольстве однажды и рассказала, что фотографии являются поддельными", – заявила женщина.

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В посольстве отметили, что фотографии подлинные. Однако Шлосс вспомнила, что у советских солдат не было с собой камер. "Только намного позже они сфотографировали то, что вы видите сейчас, это определенно не в Освенциме и не во время освобождения Освенцима", – заключила она.

Ранее "Сегодня" писали, что тайные страницы из дневника Анны Франк слили в сеть – она писала о сексе. Кроме того, мы рассказывали, как родственник Анны Франк передал музею архив семьи.

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