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"Это нас расстроило": в бассейн миллионера с вертолета сбросили свинью, видео

Пользователи Сети подозревают, что бизнесмен сам все подстроил

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:35
Падение свиньи с вертолета в бассейн миллионера попало на видео
Падение свиньи с вертолета в бассейн миллионера попало на видео
Фото: Unsplash

В уругвайском городе Пунта-дель-Эсте в бассейн бизнесмена-миллионера Федерика Альвареса Кастильо с вертолета сбросили свинью. Животное, скорее всего, уже было мертвым. Инцидент удалось снять на видео. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, как с вертолета, пролетающего над участком Кастильо, падает свинья и приземляется в небольшой бассейн. Жена предпринимателя, модель Лара Бернаскони, рассказала местной прессе, что им на участок подбросили ягненка. Однако пользователи Сети заметили, что в бассейн упала именно свинья.

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Юзеры также предположили, что бизнесмен сам подстроил инцидент для повышения своей популярности. Сам Кастильо утверждает, что не причастен к этому. Он опроверг слухи в своем Instagram-аккаунте.

"Я никак не причастен к вандализму, жертвами которого стала моя семья. Когда это произошло, мы находились внутри дома, – написал бизнесмен в сториз. – Мы услышали шум в саду, вышли посмотреть, что случилось, и увидели отвратительную картину. Эта злая шутка нас очень расстроила".

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как свинья сорвала прямое включение с места стихийного бедствия. Кроме этого, мы писали об инструкторе по пилотированию Сэме Арнольде из австралийского пригорода Таунсвилла, который снял на видео гребнистого крокодила, которой поймал и унес с собой свинью.

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