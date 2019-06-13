Это невероятно! Ученый показал фото животных в Чернобыле
В зоне отчуждения растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского и бурых медведей
После мирового успеха сериала HBO о Чернобыле заговорил весь мир. Сейчас огромное количество туристов ищет возможности увидеть последствия взрыва на атомной АЭС своими глазами. Что интересно, ученые установили: при отсутствии людей в зоне отчуждения начала восстанавливаться дикая природа и появились уникальные виды животных и птиц. Кроме этого, растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского и бурых медведей.
Смотрите видео: в Чернобыле начался туристический бум
По словам биолога Сергея Гащака из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, несколько лет назад ученые получили фотодоказательства, что на территории зоны отчуждения есть зубры, которые могли зайти сюда с территории Беларуси.
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Также здесь зафиксировали охоту целых стай волков, снять которые в дикой природе считается редкостью.
Напомним, недавно состоялась премьера последней серии самого рейтингового сериала в истории – "Чернобыль" от HBO.
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