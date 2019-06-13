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Это невероятно! Ученый показал фото животных в Чернобыле

В зоне отчуждения растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского и бурых медведей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:21
Охота волков в Чернобыле
Охота волков в Чернобыле
Фото: facebook.com/gaschak

Чернобыль стал местом обитания редких животных
Чернобыль стал местом обитания редких животных
Чернобыль стал местом обитания редких животных
Чернобыль стал местом обитания редких животных
Чернобыль стал местом обитания редких животных
Чернобыль стал местом обитания редких животных
Чернобыль стал местом обитания редких животных
Чернобыль стал местом обитания редких животных
Чернобыль стал местом обитания редких животных
Чернобыль стал местом обитания редких животных
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После мирового успеха сериала HBO о Чернобыле заговорил весь мир. Сейчас огромное количество туристов ищет возможности увидеть последствия взрыва на атомной АЭС своими глазами. Что интересно, ученые установили: при отсутствии людей в зоне отчуждения начала восстанавливаться дикая природа и появились уникальные виды животных и птиц. Кроме этого, растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского и бурых медведей.

Смотрите видео: в Чернобыле начался туристический бум


По словам биолога Сергея Гащака из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии, несколько лет назад ученые получили фотодоказательства, что на территории зоны отчуждения есть зубры, которые могли зайти сюда с территории Беларуси.

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Также здесь зафиксировали охоту целых стай волков, снять которые в дикой природе считается редкостью. 

Напомним, недавно состоялась премьера последней серии самого рейтингового сериала в истории – "Чернобыль" от HBO.

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