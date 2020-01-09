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"Это плохой знак": фотограф показал загадочный снимок рассвета

Фото Элиас Касиотис разместил на своей странице в Facebook

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
Фото рассвета напугало жителей Катара Фото: Facebook/elias.chasiotis
Фото рассвета напугало жителей Катара
Фото: Facebook/elias.chasiotis

Фотограф Элиас Касиотис в конце 2019 года во время солнечного затмения сфотографировал необычный рассвет в Катаре. На его снимки обратило внимание издание Bored Panda.

"Я сделал эти фотографии в городе Аль-Вакра, Катар, утром 26 декабря 2019 года, когда проходило кольцевое затмение", – рассказал Касиотис. Мужчина добавил, что съемка состоялась на рассвете во время прогулки на яхте.

Фото: Facebook/elias.chasiotis

Смотрите видео: необычное явление накрыло канадский город

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Изображения Элиас Касиотис разместил на своей странице в Facebook. Подписчики и друзья фотографа отметили, что увиденное их напугало. "Это плохой знак", – написал один из юзеров.

Фото: Facebook/elias.chasiotis

"Я переживал, что мне не удастся снять затмение. Однако, когда солнце наконец начало вставать, оно выглядело как две отдельные части, как красные рога, пронизывающие море. Вскоре они приняли форму полумесяца", – добавил Касиотис.

Напомним, в эфире утреннего шоу телеканала Fox 6 показали видео, в котором появляются странные огоньки. Также мы писали, что в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление.

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