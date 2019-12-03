"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

Невероятная история о девушке, потерявшей отца, разошлась по социальным сетям

Женщина нашла купюру с трогательной надписью Фото: facebook.com/hyza.ezany

Хиза Эзани из Малайзии разместила на своей странице в Facebook фотографию банкноты в 10 ринггитов с трогательной надписью: "Это последняя купюра, которую дал мне отец. 21 мая 2010 года, в пятницу, 7:10 утра. Я люблю тебя, папа". Пост со снимком за неделю собрал 25 тысяч репостов, и вскоре хозяин купюры нашелся.

Скриншот: facebook.com/hyza.ezany

Как оказалось, в 2010 году 17-летняя девушка по имени Энн Малар Есудас потеряла отца. Утром 21 мая мужчина собирал ее в школу, а днем в результате несчастного случая погиб. Эти 10 ринггитов отец дал дочери на карманные расходы. С тех пор Энн хранила банкноту у себя в кошельке. Однако однажды ее обокрали.

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Девушка призналась, что была очень удивлена, когда увидела фотографию Эзани. Однако сразу же написала ей, после чего получила памятную купюру и написала благодарный пост в Facebook.

Напомним, ранее резервный банк Австралии (RBA) выпустил в оборот партию новых 50-долларовых банкнот с орфографической ошибкой.

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