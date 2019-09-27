Ученые разгадали невероятную тайну древнего города инков

Поселение расположено в Перу на высоте 2450 метров над уровнем моря

Мачу-Пикчу в Перу Фото: Depositphotos

Бразильские ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул раскрыли тайну строительства загадочного города инков Мачу-Пикчу. Это поселение, построенное на вершине горного хребта еще в XV веке, расположено в Перу на высоте 2450 метров над уровнем моря.

Для строительства Мачу-Пикчу использовали природные блоки из камня Фото: Depositphotos

Эксперты утверждают, что основатели древнего города выбрали это место, поскольку оно было источником материала для строительства. Землетрясения в регионе ослабляли горную породу, и древним каменотесам благодаря этому было легче вырезать камни нужной формы, ведь ослабленный камень не требовал долгой обработки.

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"Расположение Мачу-Пикчу – не случайность, – рассказывает геолог Руальдо Менегат из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии. – Было бы невозможно построить такие сооружения высоко в горах, если бы в скале, на которой стоит город, не было разломов".

Проанализировав спутниковые снимки и данные, собранные в древнем городе, ученые составили специальную карту, с помощью которой удалось доказать, что Мачу-Пикчу был построен на месте, где пересекаются несколько тектонических разломов.

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Более того, геолог утверждает, что другие поселения инков – Ольянтайтамбо, Писак и Куско, строились по тем же принципам. "Каждое из этих поселений идеально отражает основные направления геологических разломов в районе", – говорит Менегат.

Мачу-Пикчу Фото: Rualdo Menegat / sciencealert

Помимо стройматериалов, тектонические разломы помогали инкам собирать воду. Талая и дождевая вода стремилась вниз, в долину, вдоль разломов, и инки всегда знали, где ее можно собрать. В то же время расположение города высоко в горах спасало его от лавин и селей, частых в этой высокогорной местности. Еще один опасный климатический фактор – проливные дожди. Разломы спасали город от затопления.

Результаты научной работы представлены на конференции Геологического общества Америки.

Напомним, ранее ученые приоткрыли тайну календаря инков. Кроме этого, мы рассказывали, как ученые из университетского колледжа Лондона изучили карьер, в котором добывались голубые камни для строительства Стоунхенджа.

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