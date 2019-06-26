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"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после смерти

Жительница города Феникс утверждает, что она видела фигуру, похожую на Иисуса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:38
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете Фото: instagram.com/madiejohnson
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Фото: instagram.com/madiejohnson

Пережившая клиническую смерть американка Тина Хайнс из американского города Финикс (штат Аризона, США) рассказала, что она видела, когда была "фактически мертва". Своей историей женщина поделилась в интервью для издания The Mirror.

Невероятную историю женщины, победившей смерть, смотрите на видео ниже:

Как сообщается, у Хайнс в феврале 2018 года случился сердечный приступ. Ее муж Брайан сделал ей сердечно-легочную реанимацию, но вскоре сердце американки вновь остановилось. Он вызвал скорую помощь, прибывшие на место парамедики запускали сердце Тины еще несколько раз по пути в больницу. По словам врачей, в течение 27 минут пациентка была "фактически мертва".
 

INSTAGRAM (@madiejohnson)

Когда Хайнс пришла в себя, она попросила у докторов ручку и блокнот и написала: "Это правда". Тину спросили, что это значит, и она показала на небо. "Все было так по-настоящему, цвета были очень яркими. Я видела фигуру, похожую на Иисуса, перед черными воротами, из которых лился желтый свет", – поделилась женщина, когда смогла говорить. 

Напомним, ученые доказали существование жизни после смерти. Кроме этого, мы писали, что после смерти человека некоторые гены заново начинают жизнь.

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