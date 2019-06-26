"Это правда!" Женщина описала 27 минут жизни после смерти
Жительница города Феникс утверждает, что она видела фигуру, похожую на Иисуса
Пережившая клиническую смерть американка Тина Хайнс из американского города Финикс (штат Аризона, США) рассказала, что она видела, когда была "фактически мертва". Своей историей женщина поделилась в интервью для издания The Mirror.
Невероятную историю женщины, победившей смерть, смотрите на видео ниже:
Как сообщается, у Хайнс в феврале 2018 года случился сердечный приступ. Ее муж Брайан сделал ей сердечно-легочную реанимацию, но вскоре сердце американки вновь остановилось. Он вызвал скорую помощь, прибывшие на место парамедики запускали сердце Тины еще несколько раз по пути в больницу. По словам врачей, в течение 27 минут пациентка была "фактически мертва".
Когда Хайнс пришла в себя, она попросила у докторов ручку и блокнот и написала: "Это правда". Тину спросили, что это значит, и она показала на небо. "Все было так по-настоящему, цвета были очень яркими. Я видела фигуру, похожую на Иисуса, перед черными воротами, из которых лился желтый свет", – поделилась женщина, когда смогла говорить.
Напомним, ученые доказали существование жизни после смерти. Кроме этого, мы писали, что после смерти человека некоторые гены заново начинают жизнь.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram