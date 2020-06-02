Это просто чудо: беременность спасла жизнь 27-летней женщине

Удивительной историей поделилась Джейд Палмер из британского города Кардифф

27-летняя Джейд Палмер из британского города Кардифф утверждает, что беременность спасла ей жизнь. С помощью томограммы, сделанной перед родами, врачи выяснили, что у женщины есть уплотнение в районе слюнной железы. Как оказалось, это редкая форма рака. Опухоль удалось найти на ранней стадии и вовремя удалить. Об удивительной истории написали журналисты таблоида Daily Mail.

Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности Фото: catersnews Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности Фото: catersnews Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности Фото: catersnews Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности Фото: catersnews Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности Фото: catersnews Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности Фото: catersnews 1/6

По словам Джейд Палмер, на 21-й неделе беременности у нее начались сильные мигрени. Во время одного из предродовых осмотров она сообщила об этом медикам. Поскольку головная боль не прекращалась, они рекомендовали инициировать роды на 38-й неделе беременности.

"Мигрень оказалась не связана с раком, но из-за этого меня отправили на томографию. Если бы мы не завели ребенка, рак нашли бы слишком поздно, и это была бы совершенно другая история. Беременность спасла мне жизнь", – рассказала женщина.

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