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Это просто чудо: беременность спасла жизнь 27-летней женщине

Сегодня, 10:14

Удивительной историей поделилась Джейд Палмер из британского города Кардифф

27-летняя Джейд Палмер из британского города Кардифф утверждает, что беременность спасла ей жизнь. С помощью томограммы, сделанной перед родами, врачи выяснили, что у женщины есть уплотнение в районе слюнной железы. Как оказалось, это редкая форма рака. Опухоль удалось найти на ранней стадии и вовремя удалить. Об удивительной истории написали журналисты таблоида Daily Mail.

Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности
Фото: catersnews
Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности
Фото: catersnews
Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности
Фото: catersnews
Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности
Фото: catersnews
Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности
Фото: catersnews
Джейд Палмер узнала о болезни благодаря беременности
Фото: catersnews
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По словам Джейд Палмер, на 21-й неделе беременности у нее начались сильные мигрени. Во время одного из предродовых осмотров она сообщила об этом медикам. Поскольку головная боль не прекращалась, они рекомендовали инициировать роды на 38-й неделе беременности.

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"Мигрень оказалась не связана с раком, но из-за этого меня отправили на томографию. Если бы мы не завели ребенка, рак нашли бы слишком поздно, и это была бы совершенно другая история. Беременность спасла мне жизнь", – рассказала женщина.

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Напомним, 32-летняя Мишель Муньос из Бразилии во время беременности похудела на 20 килограммов. Женщина утверждает, что все это время ей было тяжело дышать и передвигаться. Целыми днями будущая мать лежала в кровати в полной апатии. Врачи не понимали, что с ней происходит, и не могли поставить правильный диагноз.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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