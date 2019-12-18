Украинка в 25 лет получила девять дипломов о высшем образовании

19 декабря девушка защищает девятую магистерскую работу по специальности Master of Business Administration

Украинка установила рекорд по количеству дипломов о высшем образовании Фото: Clay Banks / Unsplash

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook рассказала о 25-летней винничанке Надежде Яворовенко, которая получила девять дипломов о высшем образовании и претендует на рекорд. Пять высших учебных заведений девушка закончила в Украине, остальные – во Франции.

По словам Ветровой, объявление рекорда состоится 19 декабря, сразу после защиты девятой магистерской работы по специальности Master of Business Administration (MBA, бизнес-администрирование).

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Надежда Яворовенко уже получила образования по специальностям:

менеджмент (университет Auvergne I, Франция)

управления предприятиями (Ecole Universitaire du Management, Франция)

менеджмент организаций (Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина)

менеджмент гостинично-ресторанного дела (Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина)

бакалавр права, диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины)

магистр права, диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины)

переводчик иностранных языков (Université Nice Sophia Antipolis, Франция)

магистр европейского права (Institut du Droit de la Paix et du Développement de lʼuniversité Nice Sophia Antipolis, Франция).

Напомним, ранее мы делали обзор рекордов Гиннеса.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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