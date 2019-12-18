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Украинка в 25 лет получила девять дипломов о высшем образовании

19 декабря девушка защищает девятую магистерскую работу по специальности Master of Business Administration

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:58
Украинка установила рекорд по количеству дипломов о высшем образовании Фото: Clay Banks / Unsplash
Украинка установила рекорд по количеству дипломов о высшем образовании
Фото: Clay Banks / Unsplash

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook рассказала о 25-летней винничанке Надежде Яворовенко, которая получила девять дипломов о высшем образовании и претендует на рекорд. Пять высших учебных заведений девушка закончила в Украине, остальные – во Франции.

По словам Ветровой, объявление рекорда состоится 19 декабря, сразу после защиты девятой магистерской работы по специальности Master of Business Administration (MBA, бизнес-администрирование).

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Надежда Яворовенко уже получила образования по специальностям:

  • менеджмент (университет Auvergne I, Франция)
  • управления предприятиями (Ecole Universitaire du Management, Франция)
  • менеджмент организаций (Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина)
  • менеджмент гостинично-ресторанного дела (Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина)
  • бакалавр права, диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины)
  • магистр права, диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины)
  • переводчик иностранных языков (Université Nice Sophia Antipolis, Франция)
  • магистр европейского права (Institut du Droit de la Paix et du Développement de lʼuniversité Nice Sophia Antipolis, Франция).

Напомним, ранее мы делали обзор рекордов Гиннеса.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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