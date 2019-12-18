Украинка в 25 лет получила девять дипломов о высшем образовании
19 декабря девушка защищает девятую магистерскую работу по специальности Master of Business Administration
Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook рассказала о 25-летней винничанке Надежде Яворовенко, которая получила девять дипломов о высшем образовании и претендует на рекорд. Пять высших учебных заведений девушка закончила в Украине, остальные – во Франции.
По словам Ветровой, объявление рекорда состоится 19 декабря, сразу после защиты девятой магистерской работы по специальности Master of Business Administration (MBA, бизнес-администрирование).
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Надежда Яворовенко уже получила образования по специальностям:
- менеджмент (университет Auvergne I, Франция)
- управления предприятиями (Ecole Universitaire du Management, Франция)
- менеджмент организаций (Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина)
- менеджмент гостинично-ресторанного дела (Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина)
- бакалавр права, диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины)
- магистр права, диплом с отличием (Национальная академия внутренних дел Украины)
- переводчик иностранных языков (Université Nice Sophia Antipolis, Франция)
- магистр европейского права (Institut du Droit de la Paix et du Développement de lʼuniversité Nice Sophia Antipolis, Франция).
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