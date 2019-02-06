Это шокирует: показали реальную внешность девушек и их фото в соцсетях

Фотограф Ранкин Уодделл провел любопытный эксперимент

Девушки в соцсетях меняются до неузнаваемости Фото: Selfie Harm

Британский фотограф Джон Ранкин Уодделл решил провести социальный эксперимент с подростками, результаты которого оказались очень печальными. Он попросил девушек немного обработать фотографии в специальных приложениях, чтобы их можно было, по их мнению, публиковать в социальных сетях. И хотя сначала дамы утверждали, что они любят натуральность, на деле все оказалось по-другому.

Для эксперимента под названием Selfie Harm (селфи-вред) были отобраны 15 молодых девушек в возрасте от 13 до 19 лет. Сначала Джон сфотографировал их без макияжа в анфас, а затем дал им пять минут для того, чтобы немного поколдовать над своими снимками с помощью фоторедакторов. И хотя многие участницы сказали, что больше предпочитают естественную красоту, результаты получились не такими уж утешающими, пишет Insider.

Девушки в соцсетях меняются до неузнаваемости Фото: Selfie Harm Девушки в соцсетях меняются до неузнаваемости Фото: Selfie Harm Девушки в соцсетях меняются до неузнаваемости Фото: Selfie Harm Девушки в соцсетях меняются до неузнаваемости Фото: Selfie Harm Девушки в соцсетях меняются до неузнаваемости Фото: Selfie Harm 1/5

Джон Ранкин Уодделл известен всему миру своими снимками известных персон. В его портфолио есть фотографии супермодели Кейт Мосс, актера Роберта Дауни-младшего, певицы Кэти Перри и даже королевы Великобритании Елизаветы II.

Напомним, на фото показали, что сделало время с внешностью мировых звезд. Кроме этого, сайт "Сегодня" показал на фото лицо "живого Кена" после 69 операции. Также мы рассказывали о преображение из "гадких утят" в красоток и красавцев.

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