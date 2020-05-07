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Это важно знать всем владельцам котов: ученые сделали любопытное научное открытие

В ходе эксперимента исследователи наблюдали за 21 кошкой во время визита к врачу

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:15

Американские ученые сделали научное открытие, о котором нужно знать всем владельцам котов. Исследователям удалось определить музыку, которая способна максимально успокоить пушистиков во время визита к ветеринару. Об этом сообщается в Journal of Feline Medicine and Surgery.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за 21 кошкой во время визита к врачу. Животным включали либо классическую музыку, либо написанную специально для кошек, либо вообще ничего. Испытуемых также снимали на видео, после чего исследователи анализировали отснятый материал на предмет признаков стресса у животных, которые проявляются как в поведении, так и в языке тела. Как выяснилось, лучше всего питомцы воспринимали второй вариант.

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Специалист по поведению животных Енни Луберг считает проделанную работу полезной, поскольку ее результаты уже дают основания для определенных выводов.

"Когда видишь столь положительный эффект, как в этом исследовании, то его нужно использовать: все, что снижает стресс для кошек во время визита к ветеринару, хорошо. И не только для кошек, но и для людей", – прокомментировал он.

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Напомним, ученые опубликовали язык для общения с котами. Кроме этого, исследователи объяснили, зачем на самом деле коты мнут лапками человека.

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