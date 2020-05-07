Это важно знать всем владельцам котов: ученые сделали любопытное научное открытие

В ходе эксперимента исследователи наблюдали за 21 кошкой во время визита к врачу

Американские ученые сделали научное открытие, о котором нужно знать всем владельцам котов. Исследователям удалось определить музыку, которая способна максимально успокоить пушистиков во время визита к ветеринару. Об этом сообщается в Journal of Feline Medicine and Surgery.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за 21 кошкой во время визита к врачу. Животным включали либо классическую музыку, либо написанную специально для кошек, либо вообще ничего. Испытуемых также снимали на видео, после чего исследователи анализировали отснятый материал на предмет признаков стресса у животных, которые проявляются как в поведении, так и в языке тела. Как выяснилось, лучше всего питомцы воспринимали второй вариант.

Специалист по поведению животных Енни Луберг считает проделанную работу полезной, поскольку ее результаты уже дают основания для определенных выводов.

"Когда видишь столь положительный эффект, как в этом исследовании, то его нужно использовать: все, что снижает стресс для кошек во время визита к ветеринару, хорошо. И не только для кошек, но и для людей", – прокомментировал он.

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Напомним, ученые опубликовали язык для общения с котами. Кроме этого, исследователи объяснили, зачем на самом деле коты мнут лапками человека.

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