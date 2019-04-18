Еврейская Пасха 2019: поздравления в прозе и стихах
Отправляйте душевные и добрые поздравления на еврейскую Пасху Песах знакомым и друзьям
Завтра наступает Песах – еврейская Пасха, которая традиционно начинает отмечаться на 14-й день весеннего месяца нисан и в 2019 году выпадает на период с вечера пятницы, 19 апреля, до субботы, 27 апреля.
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Если у вас есть друзья и знакомые, причастные к празднованию Песах, обязательно поздравьте их с этим знаменательным событием и отправьте самые трогательные, добрые, радостные и красивые поздравления с еврейской Пасхой Песах.
Еврейская Пасха 2019: поздравления в стихах
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Праздник Песах наступает,
Поздравляю вас сердечно,
Счастье будет в жизни вашей
Пусть огромным, бесконечным.
Пусть свободным будет сердце
От печалей и обид,
Путь к добру и просветлению
Будет вам пускай открыт.
Лучшие поздравления в стихах с еврейской Пасхой 2019
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Вот и настал святой еврейский праздник,
Что называется евреями Песах.
Избавились египетского рабства
Ушли в пустыню, веря в чудеса.
Желаю вам удачи и везения,
И никогда свободы не терять,
Идти по жизни в чудном настроении
И о друзьях, родных не забывать.
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Еврейская Пасха: поздравление друзьям
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Праздник весны без труда и забот,
Нам солнечный Песах на крыльях несет!
Маца и ягненок стоят на столах,
Не будет у нас недостатка в друзьях.
Семь дней будет праздновать Песах народ,
Пока просветление не снизойдет.
Евреям без праздника точно нельзя,
Отметьте же Песах широко, друзья!
Пасха еврейская 2019: поздравления в прозе
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Пусть светлый и радостный Песах наполнит душу счастьем, а сердце — надеждой. Желаю всегда идти по праведному и доброму пути жизни, в трудную минуту поддерживать друзей, искренне любить своих близких, постоянно думать только о хорошем и направлять свои действия на милосердные и великие дела.
Короткое поздравление с Пасхой еврейской в смс
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Праздник Песах наступает,
Принимайте поздравления,
Принесет пускай он радость,
Только светлые мгновения.
Красивые поздравления с еврейской Пасхой
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В праздник Песах вам желаю
Счастья, радости, удачи.
Вера пусть поможет в жизни
Сложные решать задачи.
Пусть свобода в вашем сердце
За мечтой всегда ведет,
Процветание, вдохновение
Пусть вам Песах принесет.
Радостное поздравление на еврейскую Пасху в прозе
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Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, удачу, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлых мыслей и настоящего счастья! Пусть любовь теплится внутри и окружает вас снаружи!
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