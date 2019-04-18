Еврейская Пасха 2019: поздравления в прозе и стихах

Отправляйте душевные и добрые поздравления на еврейскую Пасху Песах знакомым и друзьям

Поздравления с еврейской Пасхой 2019 Фото: Depositphotos

Завтра наступает Песах – еврейская Пасха, которая традиционно начинает отмечаться на 14-й день весеннего месяца нисан и в 2019 году выпадает на период с вечера пятницы, 19 апреля, до субботы, 27 апреля.

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Если у вас есть друзья и знакомые, причастные к празднованию Песах, обязательно поздравьте их с этим знаменательным событием и отправьте самые трогательные, добрые, радостные и красивые поздравления с еврейской Пасхой Песах.

Еврейская Пасха 2019: поздравления в стихах

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Праздник Песах наступает,

Поздравляю вас сердечно,

Счастье будет в жизни вашей

Пусть огромным, бесконечным.



Пусть свободным будет сердце

От печалей и обид,

Путь к добру и просветлению

Будет вам пускай открыт.

Лучшие поздравления в стихах с еврейской Пасхой 2019

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Вот и настал святой еврейский праздник,

Что называется евреями Песах.

Избавились египетского рабства

Ушли в пустыню, веря в чудеса.



Желаю вам удачи и везения,

И никогда свободы не терять,

Идти по жизни в чудном настроении

И о друзьях, родных не забывать.

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Еврейская Пасха: поздравление друзьям

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Праздник весны без труда и забот,

Нам солнечный Песах на крыльях несет!

Маца и ягненок стоят на столах,

Не будет у нас недостатка в друзьях.



Семь дней будет праздновать Песах народ,

Пока просветление не снизойдет.

Евреям без праздника точно нельзя,

Отметьте же Песах широко, друзья!

Поздравления с еврейской Пасхой: открытки для друзей Фото: Depositphotos

Пасха еврейская 2019: поздравления в прозе

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Пусть светлый и радостный Песах наполнит душу счастьем, а сердце — надеждой. Желаю всегда идти по праведному и доброму пути жизни, в трудную минуту поддерживать друзей, искренне любить своих близких, постоянно думать только о хорошем и направлять свои действия на милосердные и великие дела.

Короткое поздравление с Пасхой еврейской в смс

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Праздник Песах наступает,

Принимайте поздравления,

Принесет пускай он радость,

Только светлые мгновения.

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Красивые поздравления с еврейской Пасхой

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В праздник Песах вам желаю

Счастья, радости, удачи.

Вера пусть поможет в жизни

Сложные решать задачи.



Пусть свобода в вашем сердце

За мечтой всегда ведет,

Процветание, вдохновение

Пусть вам Песах принесет.

Радостное поздравление на еврейскую Пасху в прозе

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Поздравляю с Великим иудейским праздником! Пусть Песах принесет благополучие, удачу, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с окружающими, светлых мыслей и настоящего счастья! Пусть любовь теплится внутри и окружает вас снаружи!

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