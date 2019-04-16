Еврейские кучки 2019: традиции и приметы

Что такое еврейские кучки 2019: погода и народные традиции

Еврейские кучки Фото: Pixabay

Что такое еврейские кучки, когда они наступают, почему в этот период портится погода и на какие народные традиции стоит обратить внимание, читайте в нашей статье.

Еврейские кучки – это период в несколько дней как раз накануне еврейской Пасхи Песах, которая в 2019 году начинается 19 апреля и длится до 27-го числа.

В народе давно подмечено, что какой бы ранней и жаркой ни была весна, какими бы чудными и солнечными ни установились дни в середине сезона, на еврейские кучки погода обязательно испортится до неузнаваемости, будет холодно, сыро, ветрено и пройдут проливные дожди. Думаем, вы и сами это заметили, глядя в окно.

Еврейские кучки – что это значит

Что же означают еврейские кучки, и как это явление объясняется в народе? Еврейскими кучками в Украине издавна называют период праздников, во время которых заметно меняется погода. Считается, что сезон дождей начинается потому, что евреи оплакивают своих умерших родственников.

Изначально это название звучало как еврейские кочки, потому что погода ведет себя непостоянно, как будто скачет по кочкам, а затем слово интерпретировалось в "кучки".

Другая версия этого названия объясняется так, что в эти дни евреи кучкуются, то есть собираются вместе для празднования Песаха.

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Еврейские кучки 2019: традиции и приметы

Главная примета на еврейские кучки, как мы уже сказали, касается переменчивой погоды. Так что будьте всегда наготове и носите с собой зонт и куртку.

Еще одна примета гласит, что во время еврейских кучек портится вода, поэтому не рекомендуется пить из водоемов, а для приготовления еды следует тщательно очищать и кипятить воду.

В 2019 году на период еврейской Пасхи как раз приходится Вербное воскресенье – праздник, который православные христиане традиционно отмечают за неделю до Воскресения Христова.

Ранее мы рассказывали о дате и главных традициях Вербного воскресенья 2019.

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