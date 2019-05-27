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Эйнштейн в письме к сыну раскрыл секрет успеха в учебе

Известный ученый рассказал, как лучше всего развивать интеллект

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
По мнению Эйнштейна, главное в учебе - делать то, что больше всего нравится
По мнению Эйнштейна, главное в учебе - делать то, что больше всего нравится
Фото: Depositphotos

В США очень популярной стала книга Posterity: Letters of Great Americans to Their Children, на страницах которой собрана личная переписка выдающихся людей – третьего президента США Томаса Джефферсона, писателя и театрального режиссера Оскара Хаммерстайна, а также известного ученого Альберта Эйнштейна. Письмо последнего к сыну опубликовал сайт Brain Pickings.

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В 1915 году Эйнштейн жил в Берлине, а его первая жена Милева с двумя сыновьями Хансом Альбертом и Эдуардом "Тете" – в Цюрихе. 4 ноября Эйнштейн закончил работу над теорией относительности и отправил письмо своему 11-летнему сыну, в котором раскрыл секрет, как нужно учиться:

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"Мой дорогой Альберт, – писал Эйнштейн. – Я могу научить тебя прекрасным вещам. Ведь то, что я достиг благодаря своей работе – это сделано не для чужих людей, а в первую очередь для моих мальчиков. На днях я завершил одну из лучших научных работ в моей жизни. Когда ты подрастешь, я все тебе объясняю […]. Меня очень радует, что ты увлечен фортепиано […]. Главное, играй на инструменте то, что тебе больше всего нравится. Даже если учитель не давал подобных заданий. Ведь лучший способ учится – это делать то, что тебе нравится, даже не замечая, как быстро летит время", – написал ученый.

Альберт Эйнштейн с семьей
Альберт Эйнштейн с семьей
Фото: Pinterest

Ранее "Сегодня" писали про киевского школьника, который победил на 37 олимпиадах за два месяца: вундеркинд рассказал, как все успевает. Кроме этого, мы писали, в каком месяце года рождаются самые умные люди.

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Источник: Сегодня
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