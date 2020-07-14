Facebook заблокировал видео из совиного гнезда за слишком "взрослый" контент

Прямую трансляцию отправили в бан на 24 часа

58-летний Грэм Мосс из британского города Донкастер (графство Саут-Йоркшир) запустил на своей странице в Facebook прямую трансляцию из совиного гнезда и неожиданно был заблокирован. Как выяснилось, социальная Сеть посчитала, что это "контент, содержащий наготу и действия сексуального характера".

Грэм Мосс возмутил этот инцидент. Он еще раз опубликовал трансляцию, за что получил бан на 24 часа. Причина аналогичная – публикация "взрослого" контента.

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Натуралист решил связаться с администрацией и написал несколько писем в разные службы Facebook. В ответе на каждое из них работники платформы отсылали его в другой отдел.

Facebook заблокировал прямой эфир из совиного гнезда Фото: GRAHAM MOSS Facebook заблокировал прямой эфир из совиного гнезда Фото: GRAHAM MOSS Facebook заблокировал прямой эфир из совиного гнезда Фото: GRAHAM MOSS Facebook заблокировал прямой эфир из совиного гнезда Фото: GRAHAM MOSS 1/4

"Это безумие. Единственное, я могу себе представить, что кто-то злонамеренно сообщил о трансляции, но я даже не могу понять почему", – рассказал Мосс ВВС.

На эту ситуацию обратили внимание британские издания. В конце концов представители Facebook разблокировали стрим и извинились перед Моссом за доставленные неудобства.

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Напомним, в Сети набирает популярности страница "улыбчивой" совы.

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