Более 150 пальм, деревья лимона и кофе: фермер-любитель вырастил тропический сад на Херсонщине (видео)
Гранаты, хурма и инжир хорошо растут благодаря изменению климата
Гранаты, хурма и инжир вместо яблок и груш. На Херсонщине фермер-любитель на своем участке под открытым небом вырастил настоящий тропический сад. Самая большая гордость – более полутора сотен пальм. Как украинцу удалось вырастить такую экзотику в своем саду – читайте в материале.
Что растет в экзотическом саду фермера
Для селфи с пальмой не обязательно лететь за границу. Из-за изменений климата и аномально теплой зимы, теперь эти тропические красавцы растут и на Херсонщине. Кроме того, в этом саду есть гранат, инжир, хурма и много других уникальных растений.
Коллекцию экзотических растений Игорь Кураян создает уже 15 лет. Именно столько времени прошло, как он привез из Крыма первую веточку граната. Семена пальм мужчина прихватил на отдыхе в Египте. Труднее всего, рассказывает фермер-любитель, было их прорастить. А дальше растения в уходе неприхотливы.
В тропическом саду на Херсонщине растут не только инжир, хурма, а и деревья лимона и кофе. В саду представлены такие экзоты как: мексиканская агава, миндаль, сахарный тростник.
В ближайшее время Игорь хочет рассадить по Херсону дерево павловнии. Оно быстро растет, имеет большие листья, которые создают тень и поглощают много углекислого газа.
Кроме того, говорит фермер, оно экологически чистое и из него можно делать одноразовую посуду, заменив таким образом пластиковую, которая наносит очень большой вред и перерабатывается больше 200 лет.
Что происходит с климатом Украины
То, что тропическим растениям хорошо, нашим – жара. Вместе с повышением температуры дождей все меньше, поэтому и урожай беднее. Хотя на самом деле климат не меняется, а повторяется. По данным метеорологов, 130 лет назад в этом регионе были похожие климатические условия. И после более чем столетия господства, теплый период может вскоре исчезнуть.
Начальник Херсонского областного центра по гидрометеорологии Юрий Кирияк говорит, что мы можем уверенно говорить, что климат на нашей территории меняется в сторону тропического. Но делает это очень осторожно. И все же надо помнить, что климат колеблется и возможно скоро он будет меняться в сторону северного.
Владелец экзотического сада уверен, что благодаря таким изменениям климата юг Украины нужно освоить под выращивание тропических фруктов в промышленных масштабах. Пока снова не похолодало.
Ранее мы писали про пряные травы: как вырастить специи на подоконнике.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное