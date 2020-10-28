Более 150 пальм, деревья лимона и кофе: фермер-любитель вырастил тропический сад на Херсонщине (видео)

Гранаты, хурма и инжир хорошо растут благодаря изменению климата

Гранаты, хурма и инжир вместо яблок и груш. На Херсонщине фермер-любитель на своем участке под открытым небом вырастил настоящий тропический сад. Самая большая гордость – более полутора сотен пальм. Как украинцу удалось вырастить такую экзотику в своем саду – читайте в материале.

Сюжет Марины Андриенко и Олега Слободяна Видео: Сегодня

Что растет в экзотическом саду фермера

Для селфи с пальмой не обязательно лететь за границу. Из-за изменений климата и аномально теплой зимы, теперь эти тропические красавцы растут и на Херсонщине. Кроме того, в этом саду есть гранат, инжир, хурма и много других уникальных растений.

На Херсонщине фермер-любитель выращивает гранат Фото: facebook/kiaofis

Коллекцию экзотических растений Игорь Кураян создает уже 15 лет. Именно столько времени прошло, как он привез из Крыма первую веточку граната. Семена пальм мужчина прихватил на отдыхе в Египте. Труднее всего, рассказывает фермер-любитель, было их прорастить. А дальше растения в уходе неприхотливы.

В тропическом саду на Херсонщине растут не только инжир, хурма, а и деревья лимона и кофе. В саду представлены такие экзоты как: мексиканская агава, миндаль, сахарный тростник.

Лимон растет в саду фермера-любителя на Херсонщине Фото: facebook/kiaofis

В ближайшее время Игорь хочет рассадить по Херсону дерево павловнии. Оно быстро растет, имеет большие листья, которые создают тень и поглощают много углекислого газа.

Кроме того, говорит фермер, оно экологически чистое и из него можно делать одноразовую посуду, заменив таким образом пластиковую, которая наносит очень большой вред и перерабатывается больше 200 лет.

Что происходит с климатом Украины

То, что тропическим растениям хорошо, нашим – жара. Вместе с повышением температуры дождей все меньше, поэтому и урожай беднее. Хотя на самом деле климат не меняется, а повторяется. По данным метеорологов, 130 лет назад в этом регионе были похожие климатические условия. И после более чем столетия господства, теплый период может вскоре исчезнуть.

Фермер-любитель на Херсонщине выращивает инжир Фото: facebook/kiaofis

Начальник Херсонского областного центра по гидрометеорологии Юрий Кирияк говорит, что мы можем уверенно говорить, что климат на нашей территории меняется в сторону тропического. Но делает это очень осторожно. И все же надо помнить, что климат колеблется и возможно скоро он будет меняться в сторону северного.

Владелец экзотического сада уверен, что благодаря таким изменениям климата юг Украины нужно освоить под выращивание тропических фруктов в промышленных масштабах. Пока снова не похолодало.

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