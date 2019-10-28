Фермер нашел аномальную змею с двумя головами: видео

Необычное пресмыкающееся попалось мужчине на глаза, когда ползло по его двору

В Китае нашли редкую двухголовую змею Фото: Pixabay

Необычную двухголовую змею в китайском городе Шэньчжоу, провинция Хэбэй, обнаружил местный фермер. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Необычное пресмыкающееся попалось ему на глаза, когда ползло по его двору. Мужчина поймал его и посадил в горшок, чтобы показать родственникам и соседям. Позднее змее удалось опрокинуть сосуд. После этого она выбралась на волю и уползла.

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Напомним, ранее "Сегодня" уже писали о подобном случае в США, где родилась двухголовая змея с двумя сердцами.На обнародованном в сети ролике показано, как двухнедельный обыкновенный удав асинхронно шевелит головами и выпускает языки.

Кроме этого, мы показывали, как самая длинная ядовитая змея на планете погибла "в объятьях" умирающего питона. Эксперт утверждает, что смертельный конфликт, вероятно, произошло где-то в Юго-Восточной Азии, где обитает два вида змей.

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