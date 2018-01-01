ФОТОФАКТ. Фермер натянул бюстгальтер жены на корову: "Была необходимость"

Мужчина удивил сеть своим невероятным изобретением

Корова в лифчике. Фото: pixabay

В Twitter появилось необычное фото коровы с лифчиком, которое разместил на своей страничке сосед фермера из Шотландии Дональда Росса.

"Необходимость – мать изобретения. Теленок не хотел сосать молоко, поэтому сосед приспособил изображению. Он также понадеялся, что супруга не захочет получить назад свое белье.

Necessity is the mother of invention, from a neighbour.



Calf wouldn't suck back teats so he adapted his/wifes bra with help from rope and bungy cord. Hope she doesn't want them back. #Farmideas #TodaysFarmingTip pic.twitter.com/Gp9ef3wRQV — DONALD ROSS (@vaderbogger) 9 мая 2018 г.

Судя по всему, необычное изобретение помогло. В следующем посте Росс опубликовал снимок с теленком, который присосался к вымени коровы. "Это соспех", — пошутил мужчина.

Напомним, ранее скользящая по льду корова попала на забавное видео.

Проехавшаяся по льду черная корова из Китая стала звездой сети. На видео животное проезжает по обледеневшей дороге около ста метров и пытается удержаться на ногах, однако неудачно.

Также сообщалось, что Билл Гейтс вложил 40 млн долларов в создание идеальной коровы.

Гейтс хочет, чтобы идеальная корова быть в четыре раза более продуктивной и лучше переносить жару.

Но издание не уточняет, как будут создаваться такие животные. Ранее миллиардер предлагал использовать для таких целей искусственное осеменение.

Видео о том, как в Шотландии тигр подружился с коровами, можно посмотреть ниже: