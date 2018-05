ФОТОФАКТ. Фермер натянул бюстгальтер жены на корову: "Была необходимость"

Мужчина удивил сеть своим невероятным изобретением

В Twitter появилось необычное фото коровы с лифчиком, которое разместил на своей страничке сосед фермера из Шотландии Дональда Росса.

"Необходимость – мать изобретения. Теленок не хотел сосать молоко, поэтому сосед приспособил изображению. Он также понадеялся, что супруга не захочет получить назад свое белье.

Necessity is the mother of invention, from a neighbour.



Calf wouldn't suck back teats so he adapted his/wifes bra with help from rope and bungy cord. Hope she doesn't want them back. #Farmideas #TodaysFarmingTip pic.twitter.com/Gp9ef3wRQV