Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

200-килограммовая фидеристка разбогатела благодаря лишнему весу: фото

Девушка за 100 долларов предоставляет контент для взрослых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
25-летняя Аманда Фей Фото: instagram.com/mamahorker
25-летняя Аманда Фей
Фото: instagram.com/mamahorker

Жительница американской Калифорнии 25-летняя Аманда Фей весит 200 килограммов и зарабатывает на этом деньги. Девушка публикует фото и видео, на которых она ест тако, гамбургеры и фрукты, сообщает The Daily Mirror.
 

INSTAGRAM

 

Американка относит себя к фидеристам – людям, которые восхваляют полноту тела. В 2016 году Фей познакомилась с фидером, который стал ее парнем. С тех пор она решила записывать контент для таких людей. Ежедневно Фей потребляет до 10 тысяч килокалорий и снимает видео своих приемов пищи. Девушка публикует их на многих ресурсах с оплатой за доступ от 10 до 50 долларов. А на контенте для взрослых Фей зарабатывает 100 долларов.
 

INSTAGRAM (@mamahorker)

 

INSTAGRAM (@mamahorker)

 

Американка говорит, что пыталась худеть, но это не делает ее счастливой. Сейчас у Аманды Фей больше 52 тысяч подписчиков в Instagram.
 

INSTAGRAM (@mamahorker)

 

Напомним, 47-летняя Марни Бенни из австралийского Мельбурна за 11 месяцев похудела на 70 килограммов. Женщина рассказывает, что быстро сбросить вес ей помогли тренировки, правильное питание и поддержка близких. Также мы писали, что похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса. Кроме этого, похудевшая на 70 килограммов девушка стала моделью

Смотрите видео: секреты похудения без усилий

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса Похудевшая на 70 килограммов девушка стала моделью: фото Почему одни люди худые, а другие - нет: специалисты дали неожиданный ответ Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса
видео США похудение лишний вес
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Популярные статьи

Сегодня, 11:53Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 11:30Fun

Похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Новости партнеров

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Алла Пугачова не прийшла на похорон
Алла Пугачова не прийшла на похорон "свого хлопчика"
Як пройшов похорон Децла: фото
Як пройшов похорон Децла: фото
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
10 ознак жіночого несмаку
10 ознак жіночого несмаку