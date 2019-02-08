200-килограммовая фидеристка разбогатела благодаря лишнему весу: фото

Девушка за 100 долларов предоставляет контент для взрослых

25-летняя Аманда Фей Фото: instagram.com/mamahorker

Жительница американской Калифорнии 25-летняя Аманда Фей весит 200 килограммов и зарабатывает на этом деньги. Девушка публикует фото и видео, на которых она ест тако, гамбургеры и фрукты, сообщает The Daily Mirror.



INSTAGRAM 31 Янв 2019 в 7:46 PST

Американка относит себя к фидеристам – людям, которые восхваляют полноту тела. В 2016 году Фей познакомилась с фидером, который стал ее парнем. С тех пор она решила записывать контент для таких людей. Ежедневно Фей потребляет до 10 тысяч килокалорий и снимает видео своих приемов пищи. Девушка публикует их на многих ресурсах с оплатой за доступ от 10 до 50 долларов. А на контенте для взрослых Фей зарабатывает 100 долларов.



INSTAGRAM (@mamahorker) 27 Янв 2019 в 12:57 PST

INSTAGRAM (@mamahorker) 27 Янв 2019 в 10:55 PST

Американка говорит, что пыталась худеть, но это не делает ее счастливой. Сейчас у Аманды Фей больше 52 тысяч подписчиков в Instagram.



INSTAGRAM (@mamahorker) 7 Янв 2019 в 6:21 PST

Напомним, 47-летняя Марни Бенни из австралийского Мельбурна за 11 месяцев похудела на 70 килограммов. Женщина рассказывает, что быстро сбросить вес ей помогли тренировки, правильное питание и поддержка близких. Также мы писали, что похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса. Кроме этого, похудевшая на 70 килограммов девушка стала моделью.

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