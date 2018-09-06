Фокус со складыванием пальцев загнал сеть в тупик

На снимках одни пальцы соприкасаются, а другие остаются прямыми

Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: pixabay

Пользователи Twitter запустили новый шуточный флешмоб, участники которого должны сложить руки в замысловатую фигуру. Как оказалось, повторить за оригинальным снимком оказалось невозможно.

Фокус с пальцами заинтриговал интернет Фото: Twitter

Челлендж заметил пользователь под ником Morfin, который опубликовал в своем аккаунте фотографии участников. На снимках одни пальцы соприкасаются, а другие остаются прямыми. "Новый челлендж? Вы все попробовали сделать это?" — поинтересовался он.

Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: Twitter Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: Twitter Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: Twitter Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: Twitter Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: Twitter 1/5

Твит набрал более 10 тысяч лайков. Однако оказалось, что для успешного выполнения на одной руке необходимо иметь шесть пальцев. В комментариях пользователи в шутку выясняли способы заполучить шестой палец для выполнения условий флешмоба. Некоторым удалось достичь этого эффекта с помощью графического редактора.

Напомним, раскрыт секрет трюка с бутылкой – видео. Также сообщалось, что видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.

Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту.

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира