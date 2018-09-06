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Фокус со складыванием пальцев загнал сеть в тупик

На снимках одни пальцы соприкасаются, а другие остаются прямыми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:08
Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: pixabay
Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: pixabay

Пользователи Twitter запустили новый шуточный флешмоб, участники которого должны сложить руки в замысловатую фигуру. Как оказалось, повторить за оригинальным снимком оказалось невозможно.

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Фокус с пальцами заинтриговал интернет
Фото: Twitter

Челлендж заметил пользователь под ником Morfin, который опубликовал в своем аккаунте фотографии участников. На снимках одни пальцы соприкасаются, а другие остаются прямыми. "Новый челлендж? Вы все попробовали сделать это?" — поинтересовался он.

Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: Twitter
Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: Twitter
Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: Twitter
Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: Twitter
Фокус с пальцами заинтриговал интернет. Фото: Twitter
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Твит набрал более 10 тысяч лайков. Однако оказалось, что для успешного выполнения на одной руке необходимо иметь шесть пальцев. В комментариях пользователи в шутку выясняли способы заполучить шестой палец для выполнения условий флешмоба. Некоторым удалось достичь этого эффекта с помощью графического редактора.

Напомним, раскрыт секрет трюка с бутылкой – видео.  Также сообщалось, что видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.

Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту

Смотрите видео: забавная подборка фокусников из разных уголков мира

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Источник: Lenta.ru
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