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Фото дня. Натуралист нашел редчайшую змею-альбиноса

Известно очень мало информации об образе жизни, поведении и популяции этих рептилий

Натуралист по имени Раджив обнаружил вблизи индийского города Гургаон, штат Харьяна, редчайшую змею-альбиноса. По словам мужчины, это взрослая особь, длина тела которой составляла около 60 сантиметров. Об этом сообщает издание Times of India.

"Подобную рептилию до этого видели только в штате Махараштра в 2012 году", – рассказал Раджив.

Фото: Times of India

Представители департамента охраны дикой природы утверждают, что найденная особь слепая и безобидная. "Известно очень мало информации об их образе жизни, поведении и популяции", – отмечает старший офицер департамента из Гургаона.

Гургаон населяют различные виды очень ядовитых змей, в том числе кобра, индийский крайт и эфы. В этой местности обитают и относительно безобидные и неядовитые змеи, такие как песчаные удавы, индийские удавчики, волкозубы, крысиные змеи, кошачьи змеи, диадемовые полозы.

Напомним, ранее в США родилась двухголовая змея с двумя сердцами.

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Кроме этого, австралийские специалисты поймали аномальную двухголовую рептилию с синим языком.

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