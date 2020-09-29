Рыбак нашел неизвестное существо на берегу острова: фото

Мужчина надеялся, что эти фотографии увидят эксперты и объяснят, что именно он нашел

Американец Рон Ньюберри рыбачил в заливе Пьюджет на острове Уидби и случайно обнаружил неизвестное красное существо с многочисленными щупальцами размером около метра. Рыболов сделал несколько снимков и выложил их в Facebook и Instagram. Ньюберри надеялся, что эти фотографии увидят эксперты, которые объяснят, что именно он нашел. Об этом сообщает издание ATI.

Снимки заинтересовали ученых из Смитсоновского института, океанариума в Сиэтле, Вашингтонского университета и Национального управления океанических и атмосферных исследований. Исследователи предполагают, что на них изображен головоногий моллюск или же малоизученный семирукий осьминог.

Неизвестное красное существо удивило американского рыбака Фото: facebook.com/WhidbeyCamanoLandTrust

К слову, семирукие осьминоги считаются одним из крупнейших видов осьминогов – их длина составляет до 3,5 метров. Чаще всего их находят в Атлантическом океане. Известна единственная особь, пойманная на юге Тихого океана.

Напомним, американка Сара Вассер-Алфорд во время рыбалки на острове Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней.

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