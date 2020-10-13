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Фото дня

Фото дня. Необычный пес породы чау-чау стал звездой интернета

Сегодня, 05:55

У него есть своя страничка в Instagram, на которую подписались больше 70 тысяч людей

Пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета благодаря необычному окрасу и пушистой шерсти. У него есть своя страничка в Instagram, на которую подписались больше 70 тысяч людей.

Прославиться питомцу помогла хозяйка – Сара Гамильтон. Женщина поделилась фотографиями любимчика в специальной группе Dogspotting Society в Facebook.

С тех пор прошло почти полгода. Пес вырос и теперь весит 36 килограммов. У него удивительный характер. По словам хозяйки, Шеф (хотя дома пса чаще всего зовут Облако Орео) обожает играть с детьми и обниматься.

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"Первое, что мы заметили в нем, помимо его симпатичных пятен, – это то, что Шеф любит обниматься и спать рядом с людьми. Кстати, теперь у него самый громкий храп в семье", – рассказывает Сара Гамильтон.

Пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета
Фото: instagram.com/theoreocloud
Пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета
Фото: instagram.com/theoreocloud
Пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета
Фото: instagram.com/theoreocloud
Пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета
Фото: instagram.com/theoreocloud
Пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета
Фото: instagram.com/theoreocloud
Пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета
Фото: instagram.com/theoreocloud
Пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета
Фото: instagram.com/theoreocloud
Пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета
Фото: instagram.com/theoreocloud
Пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета
Фото: instagram.com/theoreocloud
Пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета
Фото: instagram.com/theoreocloud
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Любопытно, что в Instagram Шеф "ведет себя" как настоящий блогер: участвует в челленджах, фотографирует еду и даже рекламирует товары от спонсоров.

Напомним, ранее мы рассказывали о корги из Финляндии, которая родилась с двумя носами, без одного глаза и со соединенными позвонками в спине. Ветеринары посоветовали владельцу усыпить питомца, ведь у него было очень мало шансов выжить, но судьба распорядилась иначе.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы.

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Источники: Сегодня , instagram.com/theoreocloud
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