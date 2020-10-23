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Фото дня. Щенок с необычной зеленой шерстью удивил фермера

Уникального питомца назвали Фисташкой

Собака по кличке Спелаккия родила щенка с необычной зеленой шерстью. Это произошло на ферме на итальянской Сардинии. Питомца, который родился вместе с еще четырьмя братьями и сестрами, назвали Фисташкой. Об этом сообщает BBC.

Эксперты считают, что зеленый окрас шерсти – результат контакта с зеленым пигментом биливердин в утробе матери. Несмотря на это, цвет шерсти уже начал бледнеть.

Владелец фермы Кристиан Маллокчи решил оставить Фисташку себе. Он будет помогать ему пасти овец. "Зеленый – это цвет надежды и удачи. Это то, что необходимо многим в 2020 году", – отметил мужчина.

Напомним, пес по кличке Шеф породы чау-чау стал звездой интернета благодаря необычному окрасу и пушистой шерсти. У него есть своя страничка в Instagram, на которую подписались больше 70 тысяч людей.

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

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Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. Пользователи сети назвали его своим новым любимцем и превратили в мем.

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