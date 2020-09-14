Собака с двумя носами выжила вопреки прогнозам ветеринаров
Корги по кличке Некку выросла активной и любопытной, рассказывает ее владелец
Корги по кличке Некку из Финляндии родилась с двумя носами, без одного глаза и со соединенными позвонками в спине. Ветеринары посоветовали владельцу усыпить питомца, ведь у него было очень мало шансов выжить, но судьба распорядилась иначе. Об этом пишет портал Lad Bible.
Собака выжила благодаря 38-летнему Ярмо Корхонену. У мужчины уже были два корги, и он не мог допустить, чтобы "такой милый щенок пострадал". Он взял Некку к себе и начал выхаживать. Как оказалось, у нее не было серьезных проблем со здоровьем. Корги росла активной и любопытной.
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По словам хозяина, Некка сначала не могла справиться с 3D-пространством и постоянно "влетала" лбом в предметы. Когда пушистику исполнилось восемь лет, Ярмо решил оставить его у мамы за городом. Здесь Некку может вдоволь резвиться на природе.
"Это забавное и пушистое существо превзошло все мои ожидания", – утверждает Корхонен.
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали о пятилетнем корги по кличке Джен из Японии, который прославился благодаря особой харизматичности и "необычным мордашкам". У пушистика 111 тысяч подписчиков в Instagram – он может смело претендовать на титул самого артистичного пса в интернете.
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