Фото до и после: преображение из "гадких утят" в красоток и красавцев

Некоторые примеры того, как может измениться человек, кажутся невероятными

Люди, которые подростками были не самыми привлекательными в своей компании, иногда разительно преображаются через несколько лет: превращаются из гадких утят в прекрасных лебедей. Им посвящен целый раздел на форуме Reddit. И некоторые примеры того, как может измениться человек, кажутся невероятными. Встретив такого одноклассника на улице, вы бы ни за что его не узнали.

Примерно такая история случилась с 17-летней американкой Наталией Кастеллар, над которой всю жизнь издевались из-за густых бровей, а недавно она подписала контракт с агентством NEXT Models.

Фото: instagram.com/nataliacastellarcalvani

С одними перемены происходят как-то сами собой, другие под давлением обстоятельств всерьез начинают заботиться о своей внешности. Сабреддит "Гадкие утята" существует и для тех, и для других. И некоторые примеры просто поразительные.

Думаю, то, что была гадким утенком в детстве, сделало меня намного более хорошим человеком, чем я могла бы стать, если бы всегда была хорошенькой.

Получил травму, играя в регби, и через полтора года сбросил 50 килограмм, записался в команду гребцов в университете, стал в итоге математиком.

Я вообще выгляжу как другой человек. Слева мне 17, справа — 22.

За несколько лет все может измениться очень сильно. Вверху — мои фото за 2010-2012 годы, а внизу — я в 2017 году.

Разница в 25 месяцев. Нашла очень характерное фото "до". Цель была — похудеть к 2018 году.

От 19 лет к 21 году.

Моя сестра "до" и "после".

О, как же я доволен.

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Между этими двумя фото — четыре года. Раньше я очень не любила свою внешность, но постепенно, шаг за шагом, я стала обращаться с собой всё лучше и лучше. Я не понимала, сколь велика в итоге разница, пока не увидела эти две фотографии рядом.

Мой папа называл меня дурнушкой в честь сериала, и мне казалось, что это комплимент.

Первый год в колледже (17 лет) и сейчас (25 лет).

Пубертат — это больно.

13 и 30. Надо мной смеялись за то, что я кодил. Теперь мне за это платят.

Доросла до своего подбородка… и до ушей. Да и вообще до всего лица. Слева мне 12, справа — 22.

О, эти веснушки…

Ранее мы писали, как меняется лицо после похудения: невероятные фото.

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