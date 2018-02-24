Фото до и после: преображение из "гадких утят" в красоток и красавцев
Некоторые примеры того, как может измениться человек, кажутся невероятными
Люди, которые подростками были не самыми привлекательными в своей компании, иногда разительно преображаются через несколько лет: превращаются из гадких утят в прекрасных лебедей. Им посвящен целый раздел на форуме Reddit. И некоторые примеры того, как может измениться человек, кажутся невероятными. Встретив такого одноклассника на улице, вы бы ни за что его не узнали.
Примерно такая история случилась с 17-летней американкой Наталией Кастеллар, над которой всю жизнь издевались из-за густых бровей, а недавно она подписала контракт с агентством NEXT Models.
Фото: instagram.com/nataliacastellarcalvani
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С одними перемены происходят как-то сами собой, другие под давлением обстоятельств всерьез начинают заботиться о своей внешности. Сабреддит "Гадкие утята" существует и для тех, и для других. И некоторые примеры просто поразительные.
Думаю, то, что была гадким утенком в детстве, сделало меня намного более хорошим человеком, чем я могла бы стать, если бы всегда была хорошенькой.
Получил травму, играя в регби, и через полтора года сбросил 50 килограмм, записался в команду гребцов в университете, стал в итоге математиком.
Я вообще выгляжу как другой человек. Слева мне 17, справа — 22.
За несколько лет все может измениться очень сильно. Вверху — мои фото за 2010-2012 годы, а внизу — я в 2017 году.
Разница в 25 месяцев. Нашла очень характерное фото "до". Цель была — похудеть к 2018 году.
От 19 лет к 21 году.
Моя сестра "до" и "после".
О, как же я доволен.
Между этими двумя фото — четыре года. Раньше я очень не любила свою внешность, но постепенно, шаг за шагом, я стала обращаться с собой всё лучше и лучше. Я не понимала, сколь велика в итоге разница, пока не увидела эти две фотографии рядом.
Мой папа называл меня дурнушкой в честь сериала, и мне казалось, что это комплимент.
Первый год в колледже (17 лет) и сейчас (25 лет).
Пубертат — это больно.
13 и 30. Надо мной смеялись за то, что я кодил. Теперь мне за это платят.
Доросла до своего подбородка… и до ушей. Да и вообще до всего лица. Слева мне 12, справа — 22.
О, эти веснушки…
Ранее мы писали, как меняется лицо после похудения: невероятные фото.
Также смотрите историю похудения молодой пары.
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