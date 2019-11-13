Фото "Хватай жизнь за…" стало самым смешным в 2019 году

Объявлен победитель конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2019

Победитель конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2019 Фото: facebook.com/comedywildlifephotoawards

Самой смешной фотографией дикой природы по версии Comedy Wildlife Photography Awards-2019 стал снимок под названием "Хватай жизнь за..." Сары Скиннер. На фотографии показано, как игривый львенок пытается схватить передними лапами с выпущенными когтями взрослого льва за его гениталии.

"Я невероятно рада быть абсолютным победителем конкурса Comedy Wildlife Photography Awards. Конечно, мне греет душу тот факт, что эта фотография послужит поводом для смеха и радости людей со всего мира", – прокомментировала победу Скиннер.

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Конкурс был основан британским фотографом Полом Джонсон-Хиксом совместно с фондом Born Free Foundation, чтобы привлечь внимание к проблеме браконьерства и вымирания разных видов животных. В состав жюри этого конкурса ранее входили: телеведущая Кейт Хамбл, фотограф Том Саллам, комик Хью Деннис, актер Билл Треверс и другие популярные фотографы.

Напомним, "Сегодня" делали подборку самых забавных фотографий животных. Кроме этого, мы рассказывали, что фото украинца признали лучшим на международном конкурсе.

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