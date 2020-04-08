Фото медбрата перед зеркалом навсегда изменило его жизнь на до и после
Парень поделился в социальной сети очень личной историей
Медбрат по имени Адам Уайтхерст из британского города Манчестер опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter сделанную перед зеркалом фотографию, которая навсегда изменила жизнь парня на до и после. (Доскролльте новость до конца, чтобы посмотреть фото)
"Я работаю медбратом реанимационного отделения. Сфотографировал себя посреди ночной смены: весь потный, из-за маски кожа на лице раздражена. Спустя несколько минут после того, как я сделал этот снимок, мне сообщили, что мой дедушка умер от коронавируса", – написал Адам Уайтхерст.
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Британец призвал людей оставаться дома, чтобы не распространять коронавирусную инфекцию и снизить нагрузку на медработников.
Ранее "Сегодня" показывали, как выглядят врачи, которые спасают пациентов от коронавируса. Эти душераздирающие фотографии служат живым доказательством того, что именно сейчас происходит за дверями инфекционных больниц.
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Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
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